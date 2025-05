Salmo, testo e significato di “BOUNCE!”, sesta traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Bounce!: significato del testo della sesta traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “BOUNCE!“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Con Bounce! – che richiama lo spirito dei tempi di Killer Game e The Island Chainsaw Massacre – Salmo ci propone un hip hop di battaglia, duro e senza filtri.

TESTO DEL BRANO

Bounce!

Microfono esplode

Il mondo si muove

Solo quando l’odio è suo mandante dice “uccidili in nome”

Sì, nel nome mio

Non in quello di Dio

Ti hanno detto “zio, mangia la merda perché è bio”

è consigliata al frappè, costretto

per questi boss, so che state un po’ stretti

Il bacio di Giuda è al top dei rossetti

Ti hanno incastrato, bro, come Bossetti

Ipnotizzati dagli schermi

Strisciano nel buio senza occhi come i vermi

tesori tra moderni

Si cibano solo di repellenti

In guerra come serbi

E servi dei serpenti

(Bounce!)

Ti hanno detto di saltare in alto

(Bounce!)

E tu hai risposto “sì, quanto in alto?”

(Bounce!)

Come vedi

(Bounce!)

Non lo vedi?

Ti stanno sparando sui piedi

Ma tu hai pensato solo “vabbè, balliamo”

Siamo allo stadio

Ci starebbe bene una palllottola nel cranio

Il mondo pensa all’italiano

Che saluta con la mano

E con la faccia di Di Canio

Trasmetto dalla zona ombra

Premo un tasto e mando in onda

Spero nessuno risponda

Vengo solo come in tomba

Il mio nome è Salmo, calmo come una bomba

Vuoi disinnescarmi, a crepare sarai tu

Ho invertito i fili rossi con i fili blu

E boo!

Vedrai che tutto si sistema

Perché la mia musica è la falla nel sistema

(Bounce!)

Ti hanno detto di saltare in alto

(Bounce!)

E tu hai risposto “sì, quanto in alto?”

(Bounce!)

Come vedi

(Bounce!)

Non lo vedi?

(Bounce!)

(Bounce!)

(Bounce!)

(Bounce!)

(Bounce!)

Ti hanno detto di saltare in alto

(Bounce!)

E tu hai risposto “sì, quanto in alto?”

(Bounce!)

Come vedi

(Bounce!)

Non lo vedi?

(Bounce!)

Ti stanno sparando sui