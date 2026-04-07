Madame Ok Testo & ConTesto. Oggi il nostro Prof di latino Davide Misiano analizza le parole di Ok, il secondo singolo estratto dall’album di prossima uscita di Madame, Disincanto. A lui la parola.

Già nel 2021, quando mi avvicinavo a Madame per analizzare il testo di Voce, riconoscevo alla sua penna un vigore espressionista: “nel suo scivolare deforme tra le parole è il senso stesso del messaggio che propone” (Sanremo 2021 cit.).

Cantautrice audace sia nella scelta dei temi sia nella sperimentazione metrico-ritmica, Madame decide oggi di muoversi con superiore maestria, allargando le sue visioni e selezionando con misura equilibrismi e artifici espressivi. Un’evoluzione che non toglie identità alla sua scrittura, ma disvela, grazie a un lavoro per sottrazione, il suo peculiare sentimento del mondo e del tempo.

Dal nuovo album Disincanto, in uscita venerdì 17 aprile per Sugar Music, ci aspettiamo, pertanto, una chiarezza maggiore sia nello scavo esistenziale, a cui la cantautrice ci ha sempre abituato, sia nell’indagine sulla società e sul mondo, che potrebbe farsi ora più matura e larga. In qualche modo ce lo hanno promesso i due singoli che hanno anticipato l’album: la titletrack Disincanto – grandissimo successo di stream (oltre un milione in una sola settimana dall’uscita) – ha una fortissima chiave emozionale e uno sviluppo più narrativo; il secondo singolo Ok ha un’apertura tematica anche al sociale e un andamento più frammentista, vicino, anche sul piano ritmico, a ciò a cui l’artista ci ha già abituati.

Non rinuncia a niente Madame: c’è tutta la sua voce in questa oscillazione tra narrazione e accumulazione. L’autrice ci ripropone i suoi giochi metaforici, i suoi incastri virtuosi, i giochi paronomastici, le cadute di registro. Ma poi si ferma, di tanto in tanto: alleggerisce la parola, denuda l’immagine e ci immerge nell’essenza dei suoi testi.

Madame Ok: il significato del testo

Il testo si apre con un calendario del dolore. Il tempo avanza, secondo una progressione quasi matematica, e aggiunge sofferenza fino a portare alla dissociazione. La vita si perde, si svuota (“mi sento uno zombie”) a causa di meccanismi reiterati di isolamento (di nascosto / chiusa / non parlo).

Una settimana che mando giù le pills con

L’acqua con le gocce (Ah), sembra ci sia l’olio

Quattro settimane che mi butto nel letto

Sembra mi rigetti, sembra che mi odi

Otto settimane che scopo controvoglia

Mi fa schifo il porno, sembro in menopausa

Sedici settimane che mangio di nascosto

Resto chiusa al cesso, tipo anche per ore

Ventiquattro settimane, porca la Ma–

Mi sento uno zombie, sembra che poppo fen’

Sessantotto settimane che non parlo con mio padre

E mi sento meno male, sì, fra’, penso: “Meno male”

Il vertice della climax è nella dichiarazione di un distacco voluto rispetto al padre, voluto in quanto inevitabile. L’anestesia emotiva cui assistiamo è resa sul piano espressivo dai mutamenti di registro: il tono colloquiale con cui parte la confessione scade nel gergo e nel turpiloquio. Anche la parola e il respiro sono fuori controllo.

Lo sfogo rallenta, prima ancora del ritornello, per afferrare una sintesi:

È tutta una vita che faccio pena a te (A te)

Ma tu invece a me? (A me)

Ma tu invece a me?

Okay, okay (Okay, okay, okay)

È tutta una vita che io penso per te (Per te)

Ma tu invece a me? (A me)

Ma tu invece a me?

Okay (Okay, okay, okay, okay, okay)

Queste interrogative irrisolte rimandano al tema della responsabilità: di chi è la colpa?

L’ok non è una soluzione, non è una chiave efficace di comunicazione. Eppure è l’unica risposta possibile. La risposta rassegnata di chi accetta la propria solitudine, di chi non riceve l’attenzione dovuta, di chi crede di non aver diritto a chiedere.

Da questo momento l’autrice ci lancia in un loop:

“Come sei?”, okay

“Vieni qua”, okay

“Fallo te”, okay

“Prendi qua”, okay (Okay)

“Scusa se”, okay

“Scusa, fra’”, okay

“Resta qua”, okay

“Solo un bacio”, okay (Okay, okay, okay, okay)

“Come sei?”, okay

“Vieni qua”, okay

“Fallo te”, okay

“Prendi qua”, okay

“Scusa se”, okay

“Scusa, fra’”, okay

“Resta qua”, okay

“Solo un bacio”, okay (Okay, okay).

La ripetizione quasi identica del modulo rafforza l’impressione di una condizione senza uscita. Dal punto di vista retorico, questo schema mette in scena una dinamica precisa: da un lato le richieste, le domande, le pressioni degli altri; dall’altro una risposta minima, automatica, priva di contenuto emotivo.

L’ok, riproposto in epifora, diventa così il segno di un annullamento progressivo dell’identità. Non è un assenso pieno, ma una resa, una forma di adattamento passivo che svuota il linguaggio di ogni funzione espressiva. Tutte le richieste — intime, corporee, affettive — vengono appiattite sullo stesso piano, neutralizzate da una risposta uniforme, ossessiva, che costruisce un effetto di anestesia simulando linguisticamente uno stato di alienazione.

Nella seconda parte emerge il lato pubblico e sociale: persone che approfittano di lei, la vedono come un’esperienza o un oggetto, e cercano solo interesse superficiale (soldi, sesso, immagine).

Tutti prendon meriti per me (Okay)

Tutti prendon soldi dai miei guai (Okay)

Tutti mi vogliono dentro i jeans

Prendono il fottere con me come un’experience (O-O-Okay)

Madame ha anche consapevolezza di non avere pieno controllo su sé stessa, come se fosse trascinata dagli eventi e dalle proprie emozioni.

Mi dicono che sono vittima di me stessa (Okay)

Ma io non ho così tanto potere su me stessa (Okay)

Bellissimo questo distico, in cui l’artista esprime anche, a mio avviso, il conflitto tra la propria immagine pubblica e quella privata, producendo un’onesta ammissione della propria insufficienza interiore. Dopo questa amara dichiarazione Ok si fa ancora più feroce: un tic nevrotico che suona come una definitiva resa.

ConTesto e scrutinio finale

Avrete capito che il testo mi piace. Mi piace soprattutto questa riflessione così contemporanea sulla fatica di dire no.

Confesso che apprezzo di meno alcune scelte linguistico-espressive del brano, che rimandano alla vecchia maniera dell’autrice. Ma si tratta di piccoli inserti che mi appaiono artificiosi: versi come “Ho un campo gravitazionale, io non ho una fessa / Se mi prende incinta, il bocia non esce la testa”, dopo che si è arrivati al nucleo concettuale del brano, al cuore del senso, sono delle “trappate” un po’ indigeste. Credo che in me, inoltre, agisca la forza evocativa dell’altro singolo, Disincanto, che nella sua delicatezza narrativa ha incontrato più facilmente il mio gusto.

Al di là di questo, onestamente, Madame si conferma una scrittrice, oltre che una cantante, sempre più capace di tradurre un tema esistenziale in una questione sociale. Ok è il ritratto di un’esperienza personale, ma anche il sintomo di una mania collettiva: la confessione di una depressione individuale e la denuncia del collasso automatizzato delle nostre relazioni.