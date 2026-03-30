30 Marzo 2026
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30 Marzo 2026

Madame svela la tracklist di “Disincanto”: un featuring con Marracash e uno con la scena urban

Il nuovo album della cantautrice si preannuncia complesso e pieno di sorprese.

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“Disincanto”, il nuovo album di Madame in uscita il 17 aprile 2026
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A poco più di due settimane dall’uscita di Disincanto, il suo terzo album in studio, Madame ha svelato la tracklist completa del progetto, alimentando ulteriormente l’attesa dei fan. Il disco, in arrivo il 17 aprile per Sugar Music, si preannuncia come un viaggio denso e complesso, e i titoli delle 14 canzoni che lo compongono sembrano confermare questa direzione.

Madame, la tracklist di Disincanto

La tracklist di Disincanto esplora un percorso che, come suggerisce il titolo, va dall’incanto alla disillusione, fino a una possibile rinascita. Tra i titoli spiccano brani dal sapore introspettivo come Come stai? e La persona peggiore del mondo, ma anche pezzi più diretti e provocatori.

Tra le collaborazioni spicca subito Volevo capire, in featuring con Marracash: uno degli incontri artistici più attesi della stagione, tra due delle voci più significative della musica italiana contemporanea. A questo si contrappone l’unica altra collaborazione presente: Puttana Svizzera, un brano che vede la partecipazione di Nerissima Serpe, Papa V e 6occia, nomi che proiettano Madame verso sonorità urban più crude e dirette.

Ecco la tracklist completa di Disincanto:

  1. Disincanto
  2. Come stai?
  3. Volevo capire con Marracash
  4. Ok
  5. Invidiosa
  6. Mai più
  7. No pressure
  8. Bestia
  9. Puttana Svizzera con Nerissima Serpe, Papa V e 6occia
  10. Rosso come il fango
  11. Non mi tradire
  12. Allucinazioni
  13. La persona peggiore del mondo
  14. Grazie

Il percorso verso il nuovo album

L’annuncio della tracklist arriva dopo la pubblicazione di due singoli che hanno già iniziato a delineare le coordinate del progetto. Prima la title track, Disincanto, un brano manifesto denso e riflessivo, e poi OK, un pezzo che affronta il tema dell’accondiscendenza e dell’incapacità di dire di no.

L’album, che arriva a tre anni dal precedente lavoro, è stato anticipato da un periodo di silenzio e introspezione, come raccontato dalla stessa artista: “Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco.”. Domande che ora trovano una forma concreta nelle 14 tracce di questo nuovo, attesissimo capitolo musicale.

 

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