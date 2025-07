Tormentoni dell’estate 2025: chi li ha scritti e prodotti? Le firme che si celano dietro i brani estivi

Chi sono i produttori e gli autori che stanno dietro i tormentoni dell’estate 2025, quelli che hanno scritto, co-scritto e prodotto il maggior numero di hit o aspiranti tali? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Dai grandi classici del pop alle nuove proposte radiofoniche, dietro ogni canzone si nasconde un team di nomi noti (e meno noti) che lavorano tra studio e scrittura per firmare l’estate musicale italiana.

GLI AUTORI PIÙ ATTIVI TRA I TORMENTONI ESTIVI

Tra le penne che stanno dominando l’estate 2025, ecco chi ha scritto o co-scritto almeno 3 brani attualmente in rotazione.

Come succede da diversi anni a questa parte, c’è una donna alla guida dei tormentoni scritti per l’estate. Si tratta ovviamente di Federica Abbate, che ha co-firmato ben 8 canzoni: Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, L’unica di Giorgia, Oh ma di Rocco Hunt e Noemi, Una stupida scusa dei Boomdabash con Loredana Bertè, Scelte stupide di Fedez con Clara, Taki di Sarah Toscano, Estremo di Jacopo Sol e Yakuza di Elodie con Sfera Ebbasta.

A pari merito il suo compagno di scuderia editoriale, Universal Music Publishing, Alessandro La Cava. Anche lui ha firmato 8 brani e, 7 di questi, sono gli stessi di Federica. L’unica differenza sta nel fatto che Alessandro non ha partecipato al brano dei Boomdabash ma è invece tra i co-autori di Avion di Rhove.

Terzo posto con cinque brani per Kende, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi, ovvero i Room9.

Seguono a distanza debita tre nomi: Federico Mercuri e Giordano Cremona, che insieme formano Merk & Kremont. Hanno co-scritto Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Oh ma di Rocco Hunt e Noemi, Un’ora di follia di Nicolò Filippucci e, con Jovanotti, Oceanica.

Quattro brani anche per Davide Simonetta (Maledetta rabbia di Blanco, La gelosia dei Coma_Cose, Maschio di Annalisa e Relax di Antonia).

Seguono infine con tre brani:

Nicola Lazzarin (alias Cripo ) – L’unica , Taki , Estremo

(alias ) – , , Jacopo Ettorre – Oh ma , Una stupida scusa , Chill di Ghali

– , , di Davide Petrella – Pronto come va dei The Kolors , Che gusto c’è di Fabri Fibra feat. Tredici Pietro , Luna rossa dei BNKR44

– dei , di feat. , dei Paolo Antonacci – La gelosia , Maschio , Relax

– , , Eugenio Maimone – Serenata , Oh ma , Un’ora di follia

Tra l’altro, se prendiamo i vincitori del Power Hits Estate, la manifestazione di RTL 102.5 che dal 2017 elegge i tormentoni dell’estate, in queste 8 edizioni Federica Abbate è stata quattro volte tra gli autori della canzone vincitrice (due presenze a testa per Davide Petrella, Paolo Antonacci e Davide Simonetta).

Volete sapere quali sono i produttori che hanno firmato più brani in questa estate 2025? Cliccate in basso su continua e aspettatevi una sorpresa.