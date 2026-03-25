Valentina Pesaresi, “tuttocambia”: milioni di scale e la fatica di essere ancora qui

Valentina Pesaresi presenta tuttocambia, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo i due precedenti inediti della cantautrice marchigiana, caTene e meglio, che hanno iniziato a costruire un’identità artistica precisa: scrittura diretta, emotività senza filtri, una voce capace di tenere insieme fragilità e determinazione.

VALENTINA PESARESI, “TUTTOCAMBIA”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, tuttocambia sembra essere un brano sulla resilienza, ma senza retorica. Non è la canzone di chi ce l’ha fatta: è la canzone di chi è ancora in mezzo al percorso e si guarda indietro con onestà.

“Ho fatto milioni di scale, milioni di scale / ho provato a non farmi male, male, male, male / e sono ancora qui” – tre versi che raccontano la fatica di un cammino lungo, ripetuto, spesso doloroso, senza però trasformarlo in una vittoria da esibire. Il ritornello “scappa, balla, bacia, sbaglia, tutto cambia” introduce invece un’energia diversa, quasi liberatoria: un invito a muoversi, a vivere, ad accettare l’errore come parte del cambiamento.

Il contrasto tra le due anime del brano – la stanchezza e la spinta – è probabilmente il suo punto più interessante.

TUTTOCAMBIA TESTO

Mi sveglio sola in una stanza vuota

C’è odore di caffè, di nostalgia

La pace è come il mare in arizona

Ma quando arriva mai la volta buona

Quando fa notte salgo sopra i tetti

Guardo le stelle e dopo guardo giù

Fra i semafori e le macchine

Ognuno corre e c’ha i suoi guai

Ma non lo vedi che

Tutto cambia, tutto cambia, tutto cambia

(come te, come me)

Scappa, balla, bacia,

Sbaglia tutto cambia

Ho fatto milioni di scale, milioni di scale

Ho pianto fino a farmi male, male, male, male

E sono ancora qui

Lo vedi che tutto cambia, tutto cambia

E tu

L’hai fatta sempre facile

Ma che ne sai

Da dove arrivano le lacrime

E sì

È stupido e bellissimo

Guardo nel vuoto

E non sento nessun pericolo

Ancora

Dammi una notte sola

Per correre ancora

Gridare senza fare finta

Di essere brava

Lo sai la libertà

Non è mai solo fortuna

Arriva quando sai che

Tutto cambia, tutto cambia, tutto cambia

(come te, come me)

Scappa, balla, bacia, sbaglia tutto cambia

Ho fatto milioni di scale, milioni di scale

Ho pianto fino a farmi male, male, male, male

E sono ancora qui

Lo vedi che tutto cambia, tutto cambia

La felicità è una sirena

Ti dà un bacio e poi se ne frega

Ma tu lasciala andare

Forse è tutto qui cambiare

Tutto cambia, tutto cambia, tutto cambia

Scappa, balla, bacia, sbaglia tutto cambia

Ho fatto milioni di scale, milioni di scale

Ho pianto fino a farmi male, male, male, male

E sono ancora qui

Lo vedi che tutto cambia, tutto cambia