25 Marzo 2026
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25 Marzo 2026

Valentina Pesaresi, “tuttocambia”: milioni di scale e la fatica di essere ancora qui

Il terzo inedito della cantautrice marchigiana è un brano sulla resilienza senza retorica: la fatica del percorso e la spinta a non fermarsi.

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Valentina Pesaresi, cantautrice di Amici 25
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Valentina Pesaresi presenta tuttocambia, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo i due precedenti inediti della cantautrice marchigiana, caTene e meglio, che hanno iniziato a costruire un’identità artistica precisa: scrittura diretta, emotività senza filtri, una voce capace di tenere insieme fragilità e determinazione.

VALENTINA PESARESI, “TUTTOCAMBIA”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, tuttocambia sembra essere un brano sulla resilienza, ma senza retorica. Non è la canzone di chi ce l’ha fatta: è la canzone di chi è ancora in mezzo al percorso e si guarda indietro con onestà.

“Ho fatto milioni di scale, milioni di scale / ho provato a non farmi male, male, male, male / e sono ancora qui” – tre versi che raccontano la fatica di un cammino lungo, ripetuto, spesso doloroso, senza però trasformarlo in una vittoria da esibire. Il ritornello “scappa, balla, bacia, sbaglia, tutto cambia” introduce invece un’energia diversa, quasi liberatoria: un invito a muoversi, a vivere, ad accettare l’errore come parte del cambiamento.

Il contrasto tra le due anime del brano – la stanchezza e la spinta – è probabilmente il suo punto più interessante.

Valentina Pesaresi, cantautrice di Amici 25

TUTTOCAMBIA TESTO

Mi sveglio sola in una stanza vuota
C’è odore di caffè, di nostalgia
La pace è come il mare in arizona
Ma quando arriva mai la volta buona

Quando fa notte salgo sopra i tetti
Guardo le stelle e dopo guardo giù
Fra i semafori e le macchine
Ognuno corre e c’ha i suoi guai
Ma non lo vedi che

Tutto cambia, tutto cambia, tutto cambia
(come te, come me)
Scappa, balla, bacia,
Sbaglia tutto cambia

Ho fatto milioni di scale, milioni di scale
Ho pianto fino a farmi male, male, male, male
E sono ancora qui
Lo vedi che tutto cambia, tutto cambia

E tu
L’hai fatta sempre facile
Ma che ne sai
Da dove arrivano le lacrime
E sì
È stupido e bellissimo
Guardo nel vuoto
E non sento nessun pericolo
Ancora
Dammi una notte sola
Per correre ancora
Gridare senza fare finta
Di essere brava
Lo sai la libertà
Non è mai solo fortuna
Arriva quando sai che

Tutto cambia, tutto cambia, tutto cambia
(come te, come me)
Scappa, balla, bacia, sbaglia tutto cambia

Ho fatto milioni di scale, milioni di scale
Ho pianto fino a farmi male, male, male, male
E sono ancora qui
Lo vedi che tutto cambia, tutto cambia

La felicità è una sirena
Ti dà un bacio e poi se ne frega
Ma tu lasciala andare
Forse è tutto qui cambiare

Tutto cambia, tutto cambia, tutto cambia
Scappa, balla, bacia, sbaglia tutto cambia
Ho fatto milioni di scale, milioni di scale
Ho pianto fino a farmi male, male, male, male
E sono ancora qui
Lo vedi che tutto cambia, tutto cambia

All Music Italia

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