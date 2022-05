Luigi di Amici 21: i consigli di Maria de Filippi e la risposta alle polemiche su Tondo, la conferenza stampa

Si è svolta questo pomeriggio, rigorosamente su Zoom, la conferenza stampa con il vincitore di Amici 21, Luigi Strangis, incoronato trionfatore del talent show di Canale 5 proprio pochissime ore fa.

Luigi Strangis, che in finalissima ha battuto il ballerino Michele, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia, la sua freschezza ma anche con la profondità di un ragazzo che in passato ha sofferto, e non poco.

Luigi è stato “l’anima rock di questa edizione” e si costruito un’identità all’interno della trasmissione con il suo talento vocale indubbio, con i suoi inediti incisivi (Tondo e l’emozionante Tienimi stanotte), riuscendo nella non banale impresa di battere concorrenti favoriti come Alex (con cui ha “fatto pace” di recente) ma anche Sissi, la cui eliminazione in finale ha lasciato tutti, Maria de Filippi compresa, senza parole.

Ecco dunque tutto quello che Luigi Strangis ci ha raccontato e le sue emozioni “a caldo” post finale.

Luigi Strangis: tutte le dichiarazioni post finale di Amici, dai rapporti con Maria de Filippi alle polemiche su Tondo

Sul rapporto con Maria de Filippi e sulla scelta della casa discografica, la 21Co:

Io e Maria ci siamo capiti molto, è stato un rapporto di confronto. La scelta della discografica invece nasce da una mia scelta, è quella di continuare un percorso con le persone con cui già ho lavorato, con persone che sanno quello che voglio e che mi lasciano libero nelle mie scelte, per me è una vera e propria famiglia. Il consiglio che Maria mi ha dato è stato “Fai quello che senti”. C’è una consapevolezza mia comunque, so che in questo gruppo di lavoro sto bene.

Sul percorso musicale e su come è cresciuto:

Il mio percorso fatto prima mi ha insegnato il rispetto, un rispetto che mi ha portato a rispettare tutti. Quel percorso mi ha formato molto come consapevolezza musicale, anche come ascolti. Ho scoperto varie cose che ho approfondito anche qui dentro, ma qui nella scuola ho sviluppato una consapevolezza maggiore. Sono passato al livello “professionista”, anche se ho ancora tanto da imparare.

Sul fatto che non ha fatto molte canzoni “estive” e se ha paura di cosa succederà ora che è finito Amici:

C’è un mondo tutto nuovo che devo ancora scoprire. Non ho finito ora, questo è solo l’inizio di un percorso, un po’ di timore per il futuro c’è ma credo sia umano. Sui pezzi estivi sinceramente non mi pongo il problema di non fare un pezzo estivo. Ma voglio fare solo quello che sento, il pezzo estivo deve arrivare istintivamente, ma non lo voglio fare perché “lo devo fare per forza”. Quello che succederà si vedrà, non mi pongo né limiti né traguardi.

Su cosa si aspetta sul suo percorso discografico e se è legato ad un inedito in particolare:

Quello che vorrei fare è quello che sono, non voglio mettermi dei paletti, ma essere come sono. Voglio essere libero di cambiare genere musicale, non voglio limitarmi ad un solo genere o ad un solo argomento. Il pezzo a cui sono più legato è Tienimi stanotte, penso sia quello che mi dà più cose quando lo canto live. Ha una magia tutta sua.

Sul rapporto con Alex, con cui ha molto discusso, e su una possibile collaborazione con lui:

Sì ne abbiamo parlato ma in generale sulle collaborazioni vorrei prima di tutto capire cosa fare io, con il mio percorso. Per ora cerco di focalizzarmi su di me, con il tempo si vedrà. Per il futuro lascio aperte tutte le porte.

Su Tondo che secondo alcuni potrebbe trasformarsi in un boomerang per le persone sovrappeso che potrebbero essere “bullizzate” sulle note di questa canzone:

Io penso che un messaggio forte ha comunque delle ripercussioni. Ci sono vari livelli di lettura per le canzoni, Tondo ha un messaggio universale, tratta la tematica generale di non lasciarsi attaccare. C’è la necessità di liberarsi. Bisognerebbe capire meglio la vera chiave di lettura del pezzo, anche se magari non a tutti arriva. Non penso che il brano debba portare per forza a bullizzare qualcuno. Il fatto di mettere il brano con una produzione leggera ha lo scopo di farlo arrivare a quante più persone possibili.

Su cosa farà con i 150.000 euro vinti:

Per ora non lo so, vorrei regalare una vacanza ai miei che se lo meritano, meritano di staccarsi un po’, loro hanno lavorato tanto per me.

Su cosa ha capito di sé in questo percorso:

Penso sia importante non nascondersi mai dietro le emozioni, non nascondersi dietro un falso sorriso o non cercare di trattenere “un labbro che se ne va” . La sincerità paga, quindi ho sentito che qualcuno mi stava capendo, credo sia stato bello perché sono arrivato ad un altro traguardo di vita, ho trovato qualcuno che finalmente mi desse una mano, non è scontato. A volte una mano serve a tutti e non ce la dobbiamo negare.

Su una possibile partecipazione a Sanremo: