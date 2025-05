Jacopo Sol torna sui social dopo Amici: “I sogni non hanno limiti. Ho imparato a conoscermi”

Dopo una puntata intensa del Serale al termine della quale ha dovuto abbandonare definitivamente la Scuola di Amici 24 dopo aver perso il ballottaggio finale contro Alessia, Jacopo Sol è tornato sui social pubblicando un lungo e riflessivo post su Instagram, ringraziando chi lo ha accompagnato durante il suo percorso e ciò che avverrà in futuro.

Come ha sottolineato ieri sera insieme ai suoi compagni e come ha dimostrato in questi mesi, Jacopo Sol inizia il suo lungo messaggio con una frase molto importante e significativa:

«Anche chi è meno sfrontato può realizzare tutto: i sogni non hanno limiti»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jsol (@jacoposol)

JACOPO SOL: I RINGRAZIAMENTI E LO SGUARDO AL FUTURO DOPO L’ELIMINAZIONE AD AMICI 24

Le parole di Jacopo Sol traspirano tanto riconoscimento nei confronti di tutte le persone che lo hanno circondato in questi mesi, tra professionisti, Maria De Filippi e… la sua fidanzata Francesca! Infatti, la parte più lunga e intensa del suo post è proprio questa:

«Grazie per avermi dato l’amore e il supporto per vivere questo sogno, e per avermi insegnato che posso continuare a sognare in grande. Mi sono fatto conoscere e ho imparato a conoscermi, adesso lascio che sia la mia musica a parlare per me»

«Grazie a chi in questi mesi mi ha sostenuto, solo ora che sono fuori mi rendo conto di quanto sia forte il vostro affetto. Un grazie speciale a Maria, allo staff, ai giudici, ai miei compagni. Mi avete accolto fin dal primo ingresso in quello studio, facendomi sentire subito parte di un mondo che non riuscirei a spiegare a parole».

Come anticipato, non potevano mancare i ringraziamenti per Francesca: «Grazie Francesca perchè mi hai fatto sentire al sicuro, sei stata la spalla su cui poggiarsi quando i pensieri diventavano troppo pesanti e allo stesso tempo la persona che non riuscivo a guardare negli occhi senza sorridere, sei speciale».

La conclusione fa presagire che, nonostante tutto, Jacopo Sol è pronto per ripartire dopo l’eliminazione da Amici 24 con nuova musica e un nuovo viaggio, tutto da scoprire e vivere: «Inizia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di viverlo.❤️».

Foto di copertina a cura della pagina Instagram di Amici Di Maria De Filippi