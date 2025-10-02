Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Amici 25, le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5.

Dopo il debutto della scorsa settimana – che ha portato a casa 2.812.000 spettatori pari al 23% di share – il talent show di Maria De Filippi torna con una nuova registrazione avvenuta giovedì 2 ottobre. Come sempre vi riportiamo le anticipazioni raccolte da Superguida Tv: se non volete spoiler, fermatevi qui.

Amici 25: giudici e ospiti musicali della puntata

I giudici che valuteranno cantanti e ballerini questa settimana sono Garrison Rochelle e Kledi Kadiu, per il ballo, per il canto invece ci saranno Paola Turci e Ilary Blasi.

Tra gli ospiti musicali la De Filippi continua a portare avanti la scelta di valorizzare solo alcuni dei talent lanciati dal programma e questa settimana troviamo Gaia con Nuda, mentre Sarah Toscano e Mida proporranno Semplicemente, la sigla della nuova serie Netflix Riv4li.

Per Sarah, vincitrice di Amici 23, ci sarà anche spazio per un brano dal suo nuovo album.

Cliccate in basso su continua per le anticipazioni.