2 Ottobre 2025
di
Amici
2 Ottobre 2025

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Ospiti della seconda puntata del pomeridiano Gaia, Sarah Toscano e Mida

Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre con Gaia, Sarah Toscano e Mida
Amici 25, le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5.

Dopo il debutto della scorsa settimana – che ha portato a casa 2.812.000 spettatori pari al 23% di share – il talent show di Maria De Filippi torna con una nuova registrazione avvenuta giovedì 2 ottobre. Come sempre vi riportiamo le anticipazioni raccolte da Superguida Tv: se non volete spoiler, fermatevi qui.

Amici 25: giudici e ospiti musicali della puntata

I giudici che valuteranno cantanti e ballerini questa settimana sono Garrison Rochelle e Kledi Kadiu, per il ballo, per il canto invece ci saranno Paola Turci e Ilary Blasi.

Tra gli ospiti musicali la De Filippi continua a portare avanti  la scelta di valorizzare solo alcuni dei talent lanciati dal programma e questa settimana troviamo Gaia con Nuda, mentre Sarah Toscano e Mida proporranno Semplicemente, la sigla della nuova serie Netflix Riv4li.

Per Sarah, vincitrice di Amici 23, ci sarà anche spazio per un brano dal suo nuovo album.

Cerca su A.M.I.