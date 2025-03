Amici 24, inizia il Serale: le anticipazioni e l’eliminato della prima puntata del 22 marzo

Amici 24, le anticipazioni e l’eliminato della prima puntata del Serale, in onda sabato 22 marzo.

Sabato 21 marzo, alle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 24. Poche ore fa, in questo articolo, vi abbiamo rivelato i tre giudici, notizia che ha anticipato l’Adnkronos. La giuria del Serale di Amici 24 è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Amadeus ha ottenuto una deroga da Warner Bros. Discovery, con cui ha firmato un contratto in esclusiva di quattro anni.

Le squadre del serale di Amici 24

I talent in gara in questa edizione sono 16 divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini con Emanuel Lo, Rudy Zerbi con Alessandra Celentano e Anna Pettinelli con Deborah Lettieri. Eccole:

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la prima puntata del Serale di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 21 marzo è registrata).