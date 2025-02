Amici 24, le anticipazioni della ventesima puntata con Gaia, Sarah Toscano, Elodie, i The Kolors e Irama

Amici 24, le anticipazioni della ventesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 23 febbraio.

Domenica 23 febbraio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali Gaia, Sarah Toscano, Elodie, i The Kolors e Irama, reduci dalla loro esperienza al Festival di Sanremo 2025. Elisa giudicherà la gara di Canto, mentre per la categoria di Ballo non è c’è stata alcuna gara, ma solo esibizioni o corse verso il Serale.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 23 febbraio è registrata).