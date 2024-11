Amici 24: le anticipazioni della nona puntata con Gianni Morandi, Albano e Brunori Sas

Amici 24, le anticipazioni della nona puntata del Pomeridiano.

Domenica 24 novembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la nona puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospite musicale Gianni Morandi, che presenterà il nuovo singolo L’attrazione. Albano e Brunori Sas, invece, giudicheranno rispettivamente la sfida e la gara di Canto. Per il ballo Maria De Filippi ha chiamato Anbeta.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la nona puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 24 novembre è registrata).