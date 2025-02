Amici 24, le anticipazioni della diciottesima puntata: arrivano le prime maglie del Serale

Amici 24, le anticipazioni della diciottesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 9 febbraio.

Domenica 9 febbraio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la diciottesima puntata del Pomeridiano di Amici 24. Ilary Blasi giudicherà la gara di Canto, mentre per la gara di Ballo Maria De Filippi ha chiamato Veronica Peparini.

SFIDE

TrigNO sfida Nicolò cantando l’inedito Maledetta Milano e vince. Stesso discorso per Antonio, che sfida Lucia e riesce a riconquistare la maglia. Da questo momento in poi, non ci saranno più sfide.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la diciottesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 9 febbraio è registrata).