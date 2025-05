Amici 24, il Serale: le anticipazioni e gli eliminati della settima puntata del 3 maggio

Amici 24, le anticipazioni e gli eliminati della settima puntata del Serale, in onda sabato 3 maggio.

Sabato 3 maggio, alle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 24. La giuria del Serale di quest’anno è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Durante la sesta puntata, andata in onda lo scorso sabato 26 aprile, (qui il riassunto e le nostre pagelle), nessun allievo ha abbandonato la Scuola nonostante al ballottaggio finale fossero finiti Chiara e TrigNO. Dopo aver salvato Nicolò, infatti, Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare e scegliere chi tra il cantante e la ballerina dovesse uscire, nonostante Amadeus ed Elena D’Amario avessero svolto il loro compito.

La decisione, quindi, è stata rimandata a questa settimana. Infatti, all’inizio di questa settima puntata è solo Cristiano Malgioglio a dover votare e decretare l’eliminato della sesta puntata. Alla fine, è Chiara a dover lasciare la Scuola di Amici 24 ad un passo dalla semifinale.

Le squadre del serale di Amici 24

Da alcune settimane, le squadre sono diventate due: infatti, le squadre Pettinelli-Lettieri e Cuccarini-Emanuel Lo sono state unite e andranno a scontrarsi insieme contro gli Zerbi-Celentano. Eccole qui, con gli allievi rimasti in gara:

Team Zerbi-Celentano: Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino).

Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino). Team Pettinelli-Emanuel Lo (inclusi anche Cuccarini e Lettieri): Francesco Fasano (ballerino), Nicolò Filippucci (cantante), TrigNO (cantante)

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la settima puntata del Serale di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 3 maggio è registrata).