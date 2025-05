Amici 24, cos’è successo durante la Semifinale del Serale del 10 maggio e… chi è stato eliminato?

Amici 24: cos’è successo e chi è stato eliminato durante la Semifinale del Serale, in onda il 10 maggio 2025 su Canale 5?

Questa sera, sabato 10 maggio 2025, Maria De Filippi torna ad essere la Queen indiscussa del sabato sera e – con al proprio fianco Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio – dà il via alla Semifinale Serale di Amici che, proprio come è accaduto la scorsa settimana, vedrà soltanto un allievo abbandonare definitivamente la scuola.

Tra i candidati alla vittoria, invece, i bookmaker danno a sorpresa per favorita Antonia Nocca, tallonato da Alessia Pecchia e TrigNO, mentre Francesco Fasano chiude la classifica.

Ma, tornando a questo penultimo appuntamento con il Serale di Amici di Maria De Filippi, questa sera – come di consuetudine – non si sfideranno soltanto i ballerini e i cantanti, ma anche i prof di canto e di ballo, mentre Annalisa e Fred De Palma si esibiranno in qualità di ospiti rispettivamente sulle note di Maschio e Bali Lambada.

Cliccate in basso su “continua” per scoprire cos’è successo e chi è l’eliminato della Semifinale del Serale di Amici 24!