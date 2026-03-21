Amici 2026, i numeri prima del Serale: social e streaming ai minimi storici. Forse è ora di scegliere

Il Serale di Amici 2026 è alle porte e, prima che le luci dello studio si accendano per la sfida decisiva, i numeri del web parlano abbastanza chiaro da indicare due cose: la prima classifica del pubblico e un andamento complessivo che, come vedremo, è il più basso di sempre per i cantanti in gara.

Abbiamo analizzato i dati aggiornati dei dieci allievi ammessi alla fase finale del programma, mettendo a confronto le loro performance su Spotify, Instagram e TikTok. Una fotografia reale che mostra chi, prima ancora del giudizio dei professori e della giuria esterna in questa fase finale del programma, ha già conquistato il pubblico da casa.

Una premessa va fatta. Parliamo di numeri, ovvero di qualcosa che solo col tempo potrà determinare la carriera di chi nella vita vuole fare il cantante, qualcosa che non basta a giudicare questi ragazzi. Va quindi data loro la giusta importanza ma, al tempo stesso, trovandoci di fronte a un programma che durante tutto l’anno ciba i ragazzi con classifiche radio, streaming, premi e gare, non tenere conto dei numeri per avere un quadro chiaro, una fotografia del momento, avrebbe poco senso.

Al netto di questo, la sfida non è solo televisiva, ma si gioca sulle piattaforme dove la musica vive ogni giorno. Da una parte ci sono i cantautori che macinano ascolti in streaming, dall’altra chi ha saputo costruire una fanbase più social pronta a sostenere ogni passo. Nell’ennesima edizione senza televoto per le puntate registrate, il contrasto tra il gradimento popolare e le scelte tecniche della giuria sarà il vero ago della bilancia.

Amici 2026: chi domina su Spotify

I numeri degli ascoltatori mensili su Spotify delineano una gerarchia precisa. Al vertice troviamo Angie con 146.373 ascoltatori, seguita a stretto giro da Lorenzo (125.833) e Cate Lumina (116.595). La top 5 si chiude con Elena (84.312) e Plasma (76.322). Numeri che confermano come i loro inediti siano entrati stabilmente nelle playlist degli utenti, ben oltre la singola messa in onda televisiva.

La classifica degli inediti più ascoltati, basata sugli stream totali e pescando sia quelli usciti nel 2025 che la seconda tornata di qualche settimana fa, racconta però una storia leggermente diversa. A trionfare sono i brani che hanno avuto più tempo per rodare, e i due cantanti discograficamente più formati — Angie e Lorenzo Salvetti, la prima con alle spalle tanti singoli, Sanremo Giovani ed Emi Records, il secondo con una finale di X Factor e Warner Music — non sono nella Top 5.

Valentina guida questa speciale graduatoria con Meglio, capace di superare quota 1.338.802 stream. Al secondo posto Plasma con Perdere te (910.087), seguito da Riccardo con Prima di adesso (896.211). Completano le prime cinque posizioni Opi con Fahrenheit (728.996) e Cate Lumina con Roserovi (715.245).

Il peso dei social: Instagram e TikTok

Spostandoci sui social, le dinamiche cambiano radicalmente ed è lì che chi ha un piccolo storico social e musicale parte avvantaggiato.

Su Instagram, la piattaforma principale per la fidelizzazione del pubblico, Lorenzo stacca tutti con 87.000 follower, imponendosi come il volto più seguito di questa edizione. Dietro di lui Riccardo (52.900) e Angie (39.800). Un posizionamento che riflette la capacità di creare un legame diretto con chi segue il programma, un elemento fondamentale per costruire una carriera duratura fuori dalla scuola.

Su TikTok, dove la viralità premia l’impatto immediato e la spontaneità, Angie, con già all’attivo un brano virale negli scorsi anni, torna a dominare incontrastata con 270.400 follower, una cifra che la rende di fatto la regina social di Amici 2026. Lorenzo si conferma fortissimo anche qui, secondo con 76.600 seguaci, mentre Riccardo chiude il podio a quota 70.400 ed è la vera sorpresa. Numeri che, sommati, ci restituiscono il quadro di un cast con identità ben definite, pronto a giocarsi il tutto per tutto in un Serale che si preannuncia tra i più combattuti degli ultimi anni.

Amici 2026: l’edizione che segna l’apice della crisi

Questi numeri, e quando si parla di musica e tv è impossibile non tenerne conto, fanno capire che quella dello scorso anno – l’edizione che vide eliminato Nicolò Filippucci, vincitore poi tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, e Trigno vincitore, un’edizione senza hit né dischi o singoli certificati nonostante i numerosi inediti – non segnava un momento di stanca ma l’inizio di una crisi.

Quelli di quest’anno, sia sui social che su Spotify, sono i risultati più bassi di sempre e l’affezione verso i ragazzi è ai minimi storici.

La formula ibrida – mischiare ciò che le discografiche hanno su una rampa di lancio, e che non riescono a far decollare da soli, con i ragazzi della porta accanto, musicalmente impreparati – sta solo generando caos.

Forse è giunto il momento per Amici di Maria De Filippi di scegliere: scuola che prepara possibili cantanti o talent che aiuta ad affermarsi quelli che già ne hanno le basi?