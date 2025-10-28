Amici 2025, Penelope abbandona la scuola: “Non sto bene. Mi cerco, ma non mi trovo”

Come vi avevamo già anticipato sui nostri social (qui il post), della classe iniziale di Amici di Maria De Filippi di quest’anno rimarrà probabilmente molto poco ed ecco che – dopo l’eliminazione di FRASA, che domenica scorsa ha perso la sfida contro Angie – nel daytime andato in onda quest’oggi, martedì 28 ottobre, Penelope ha abbandonato di sua spontanea volontà la scuola.

L’episodio scatenante? Una litigata con Michele Ballo per del salmone che il cantante e violoncellista aveva buttato via perché in frigo non c’era più spazio.

Ma, in realtà, le motivazione dietro una scelta tanto drastica sembrerebbero andare ben oltre il battibecco tra i due allievi.

Di certo, le critiche mosse da Emma durante l’ultima puntata del Pomeridiano e il conseguente ultimo posto, con la consegna della felpa rossa della sfida, non sono state d’aiuto, amplificando piuttosto il malessere della cantante.

“Io fatico tanto con la convivenza. Lo sapete, sono un po’ maniaca, sia dell’ordine che del pulito”, ha esordito Penelope, impegnata nel fare le valigie, rispondendo ad Alessio.

“Qui non sto bene, non mi piaccio. Non riesco a trovare la forza, tantomeno me stessa. Mi sto cercando ma non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare. Io ho un problema di adattamento da quando sono nata. Non sto bene in nessun posto, se non al mare. Sto male ovunque”.

Parole di un certo peso, quelle della giovane cantante, sintomo di un malessere con radici profonde che, probabilmente, l’ha portata a perdere la bussola, tanto da non riuscire più ad orientarsi all’interno di un contesto televisivo di certo non facile, ma con cui si è voluta mettere alla prova.

“Per stare qui sono andata contro me stessa, ma adesso credo sia saggio ascoltarmi, perché altrimenti rischio solo di farmi ancora più male, continuando a brontolare, facendo male il mio dovere e togliendo la possibilità a qualcun altro, che potrebbe viversi quest’esperienza meglio di me”.

Non ci resta, dunque, che fare un enorme in bocca al lupo a Penelope, augurandole un buon rientro a casa, anzi… al mare.