28 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
28 Ottobre 2025

Amici 2025, Penelope abbandona la scuola: “Non sto bene. Mi cerco, ma non mi trovo”

La cantante era in sfida dopo essersi classificata ultima nella gara di canto della scorsa domenica, giudicata da Emma

Amici di Lorenza Ferraro
Penelope Amici 2025
Condividi su:

Come vi avevamo già anticipato sui nostri social (qui il post), della classe iniziale di Amici di Maria De Filippi di quest’anno rimarrà probabilmente molto poco ed ecco che – dopo l’eliminazione di FRASA, che domenica scorsa ha perso la sfida contro Angie – nel daytime andato in onda quest’oggi, martedì 28 ottobre, Penelope ha abbandonato di sua spontanea volontà la scuola.

L’episodio scatenante? Una litigata con Michele Ballo per del salmone che il cantante e violoncellista aveva buttato via perché in frigo non c’era più spazio.

Ma, in realtà, le motivazione dietro una scelta tanto drastica sembrerebbero andare ben oltre il battibecco tra i due allievi.

Di certo, le critiche mosse da Emma durante l’ultima puntata del Pomeridiano e il conseguente ultimo posto, con la consegna della felpa rossa della sfida, non sono state d’aiuto, amplificando piuttosto il malessere della cantante.

Io fatico tanto con la convivenza. Lo sapete, sono un po’ maniaca, sia dell’ordine che del pulito”, ha esordito Penelope, impegnata nel fare le valigie, rispondendo ad Alessio.

Qui non sto bene, non mi piaccio. Non riesco a trovare la forza, tantomeno me stessa. Mi sto cercando ma non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare. Io ho un problema di adattamento da quando sono nata. Non sto bene in nessun posto, se non al mare. Sto male ovunque”.

Parole di un certo peso, quelle della giovane cantante, sintomo di un malessere con radici profonde che, probabilmente, l’ha portata a perdere la bussola, tanto da non riuscire più ad orientarsi all’interno di un contesto televisivo di certo non facile, ma con cui si è voluta mettere alla prova.

“Per stare qui sono andata contro me stessa, ma adesso credo sia saggio ascoltarmi, perché altrimenti rischio solo di farmi ancora più male, continuando a brontolare, facendo male il mio dovere e togliendo la possibilità a qualcun altro, che potrebbe viversi quest’esperienza meglio di me”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Non ci resta, dunque, che fare un enorme in bocca al lupo a Penelope, augurandole un buon rientro a casa, anzi… al mare.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre 1

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi
La cantante Angie entra ad Amici 25 dopo una sfida con Frasa, conquistando il banco grazie a un inedito 2

Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l'inedito "Poco poco"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 3

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 4

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Tiziano Ferro – “Sono un grande”: testo e significato del nuovo brano 5

Tiziano Ferro, testo e significato di "Sono un grande", brano che dà il titolo al nuovo album del cantautore
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro Quello che si voleva testo significato 8

Tiziano Ferro, testo e significato di "Quello che si voleva", brano di "Sono un grande" nato da una canzone di Chiara Galiazzo
Eros Ramazzotti svela la tracklist e i duetti del nuovo album Una Storia Importante 9

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring di "Una storia importante", da Ultimo a Giorgia
Tiziano Ferro Milite ignoto testo significato 10

Tiziano Ferro, testo e significato di "Milite ignoto", quarta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"

Cerca su A.M.I.