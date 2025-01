Amici 2025, le pagelle e il resoconto della puntata del 19 gennaio 2025

Amici 2025: le pagelle e il resoconto della quindicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 19 gennaio 2025.

Nella puntata con ospite musicale Alfa, che ha presentato il nuovo singolo Il Filo Rosso, Alessandro Cattelan è stato chiamato a giudicare la gara di Canto, mentre Rebecca Bianchi ha espresso il proprio parere sui ballerini.

Ancor prima della gara, però, Niccolò ha affrontato una sfida, che l’ha visto confrontarsi con Riccardo e vincere grazie al parere favorevole di Martina Giannitrapani.

Maglia confermata anche per Giorgia, che ha ballato sulle note di Rockstar, giudicata da Maura Paparo.

Daniele, invece, ha svolto e superato a pieni voti il compito assegnatogli da Deborah Lettieri, che gli aveva chiesto di creare una coreografia sul tema del bullismo, a lui molto caro, sulle note di Let It Be.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di Canto è stato Alessandro Cattelan, mentre per la gara di Ballo Maria de Filippi ha chiamato Rebecca Bianchi.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini di Amici 2025. Nella pagina successiva troverete le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

GARA CANTO SUI NUOVI INEDITI GIUDICATA DA ALESSANDRO CATTELAN

Antonia Luk3 Chiamamifaro Jacopo Sol Vybes Mollenbeck Nicolò Deddè (in sfida)

A causa di una penalizzazione che ha colpito tutti gli allievi di Anna Pettinelli, Nicolò e Deddè hanno perso una posizione in classifica.

Se ciò non fosse accaduto, Mollenbeck si sarebbe classificato ultimo.

GARA BALLO GIUDICATA DA REBECCA BIANCHI

Chiara Daniele Alessio Alessia Dandy (in sfida)

GARA IMPROVVISAZIONE BALLO

Alla gara di improvvisazione di ballo hanno partecipato Francesca, Alessia e Alessio, che hanno dovuto creare una coreografia con un oggetto inviato loro dai genitori sulle note di una canzone scelta dai compagni. Il vincitore? Alessio, che ha convinto Irma Di Paola ballando su A modo tuo.

GARA INEDITI PER LE RADIO

Per quanto riguarda la gara inediti, invece, Antonia, Luk3 e Deddè hanno presentato i rispettivi inediti davanti ai rappresentanti di Radio Zeta, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio ed RDS, che hanno scelto di premiare Antonia e la sua Dove ti trovi tu.

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della quindicesima puntata di Amici 24 andata in onda domenica 19 gennaio 2025.