Nicolò emoziona ad Amici con una ballata cult (che Paola Turci ha cantato in italiano)

Durante la quinta puntata del serale di Amici 2025, il cantante Nicolò Filippucci ha regalato al pubblico un momento di grande intensità: seduto al piano, ha interpretato Right Here Waiting, la celebre ballata di Richard Marx che ha fatto il giro del mondo alla fine degli anni ’80.

Un’esibizione che ha colpito il popolo del web che segue il programma. Di questo brano tra l’altro esiste anche una versione in italiano cantata da Paola Turci.

AMici 25 – nicolò: La storia di Right Here Waiting

Pubblicata nel giugno del 1989, Right Here Waiting è il secondo singolo estratto dal disco Repeat Offender. Il brano è diventato uno dei maggiori successi internazionali di Richard Marx, conquistando il primo posto della Billboard Hot 100 e ottenendo il disco di platino dalla RIAA.

Candidata ai Grammy Awards nel 1990 per la Miglior interpretazione vocale maschile, perse contro How Am I Supposed to Live Without You di Michael Bolton. Nel 2013, un sondaggio condotto da Spotify il giorno di San Valentino l’ha incoronata come la canzone d’amore più celebre del suo catalogo.

Io scrivo canto e vivo per te: la versione italiana firmata Enrico Nascimbeni

In pochi sanno che questa ballata internazionale ha avuto anche una versione italiana, realizzata da Paola Turci con il titolo Io scrivo canto e vivo per te. Il testo è stato adattato da Enrico Nascimbeni, cantautore e giornalista che per anni ha curato un blog su All Music Italia.

La canzone è contenuta in Mi basta il paradiso, l’ottavo album della Turci uscito nel 2000, prodotto da Roberto Casini e pubblicato da WEA/Warner. Il disco, che unisce cover e inediti, include anche riletture di brani di Rod Stewart, Faith Hill, Texas, The Pogues e altri.

Nicolò emoziona il web con una scelta senza tempo

La performance di Nicolò durante il ballottaggio con Trigno non è passata inosservata. La scelta di Right Here Waiting, brano senza tempo e carico di pathos, ha colpito gli utenti sui social e ha riportato alla memoria una versione tutta italiana firmata da due protagonisti della musica e della scrittura italiana.

