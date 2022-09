50 sfumature di voce: le note più alte, ma non solo, toccate dalle cantanti italiane con i brani dell’estate 2022

Parte oggi su All Music Italia la nuova rubrica, 50 sfumature di voce, in cui il cantante, TikToker e Vocal coach Davide Papasidero approfondirà meglio l’uso della voce da parte degli artisti italiani. E quale inizio migliore, con l’estate ormai in chiusura, di una bella analisi sulle voce femminili dei tormentoni dell’estate 2022 da Annalisa a Elodie?

Prima di cominciare partiamo però con una breve presentazione di Papasidero che, ricordiamo, potete seguire sul suo canale TikTok qui.

Vocal coach, Cantautore, autore e Performer. Nel 2011 è uno dei concorrenti ufficiali di X Factor Italia nella squadra di Morgan, nel 2013 vince il Festival di Castrocaro in onda su Rai 1 e nel 2015 vola a Londra per prendere parte a X Factor Uk.

Dal 2019 è uno dei 100 giudici del muro di All Togheter Now in onda su Canale 5.

Laureato presso la West London University in singing teaching col massimo dei voti, diplomato Vms Italia sempre in insegnamento del canto moderno, Nel 2020 apre la sua scuola di canto, la Papasidero Dream Factory.

Conosciuto ormai come il vocal coach di TikTok e influencer (ma non solo, anche Albe di Amici tra i suoi ultimi allievi), con oltre 100 mila followers nel social, collabora quotidianamente con artisti emergenti e con personaggi del mondo dello spettacolo di tutta Italia.

50 sfumature di voce introduzione alla rubrica di davide papasidero

Abbiamo chiesto a Davide, che nella sua rubrica li userà spesso, di introdurre sempre all’inizio due elementi fondamentali per chi, come molti di noi, non conosce termini specifici o la parte tecnica del mondo della musica.

Per questo troverete il Papadizionario che si arricchirà con nuovi termini, usati nell’articolo, di volta in volta e Il pianoforte umano (femminile e Maschile).

Quest’ultimo vi servirà per comprendere meglio a che tipo di nota Davide si riferisce nelle sue analisi. Se per esempio scriverà che la cantante X in quella canzone tocca un si4 voi, consultando il pianoforte umano, potrete constatare che è la stessa nota tocca in un determinato punto di una nota hit internazionale. Nel caso del si4 in I Will Always love you di Whitney Houston.

Partiamo subito con il…

Papadizionario sulle tecnica vocale:

Twang

Letteralmente il “suono”, è una Tecnica usata prettamente nel canto moderno e nel musical che, andando ad utilizzare una certa coloritura del suono tendente al nasale, riesce a rendere la voce molto udibile e squillante.

Melisma

Agilità vocale, tipica del modo R&b, cantanti come Whitney Houston, Mariah Carey o Christina Aguilera ne fanno sempre uso nei loro brani.

Cry

È una delle basi nella tecnica del canto moderno, non facile da eseguire all’inizio. Riesce molto naturale nelle vocalità delicate, come Arisa, Elisa ecc. é una voce morbida, pulita, priva di sporcature ed ariosità, poi ovviamente può subire modifiche e prendere sfaccettature differenti. Non è un suono potente, o un acuto.

IL PIANOFoRTE UMANO femminile

E ora partiamo con l’articolo lasciando la parola a Davide Papasidero.

Nonostante le classifiche di vendita italiane sembrino governate da uomini (come un po’ in tutto il resto del mondo), l’estate che ormai sta volgendo al termine ha saputo colorarsi di tante vocalità femminili, l’una diversa dall’altra. Voglio così inaugurare questa mia nuova rubrica, basata sull’analisi tecnico stilistica dei brani, con un articolo interamente dedicato ai tormentoni estate 2022 al femminile.

Ho personalmente scelto la top 10 dei brani che ci hanno più tormentato in questi mesi; badate bene che l’analisi sarà SOLO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, sulla difficoltà d’esecuzione del brano e non sul mio gusto personale che potrebbe comunque essere completamente diverso!

