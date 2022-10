50 sfumature di voce: le canzoni più iconiche per tecnica, interpretazione ed estensione vocale, di Annalisa

50 sfumature di voce di… Annalisa. Tra gli artisti del panorama musicale italiano attuale, Annalisa è sicuramente una continua sorpresa; sa essere camaleontica, versatile e completamente “diversa” tra un’album e l’altro, quante volte avrete sentito dire “Eh si, Annalisa è bravissima”, “Annalisa canta davvero” o frasi del genere? Ma perché Annalisa è così brava?

Oggi, con un salto temporale di dieci anni, cercheremo di capire il perché di queste affermazioni che mettono sicuramente tutti quanti d’accordo a prescindere dal proprio gusto musicale!

Come lo faremo? Sceglierò ben 6 brani iconici tecnicamente di Annalisa, ognuno che mette in mostra delle caratteristiche differente dell’artista, dal lavoro sull’estensione vocale, a quello sul ritmo e passando per l’interpretazione (senza ovviamente sottovalutare il lavoro delle dinamiche).

Oggi possiamo proprio dirlo, andiamo a scoprire le 50 sfumature di voce di Annalisa che, tra l’altro, sta andando benissimo nelle radio italiane con il suo nuovo singolo, Bellissima.

