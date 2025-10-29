X Factor 2025: Emma ospite del secondo Live Show e le assegnazioni dei giudici

X Factor 2025, secondo Live Show: sul palco Emma ospite speciale. Ecco cosa succederà giovedì 30 ottobre e le assegnazioni dei giudici.

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna in diretta su Sky e in streaming su NOW il secondo Live Show di X Factor 2025.

Le luci dell’X Factor Arena si riaccendono con le squadre di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, al completo, e con quella di Achille Lauro con un concorrente in meno.

Ospite speciale di questa seconda puntata sarà Emma che, dopo essere stata giudice per due edizioni, torna sul palco di X Factor per presentare il nuovo singolo Brutta Storia.

La gara proseguirà con il classico meccanismo in due manche e scontro finale tra i meno votati. Ma la curiosità più grande resta una: quali brani canteranno i concorrenti in questo secondo Live Show? Cosa hanno assegnato loro i giudici e quanti brani saranno in italiano?

Clicca in basso per scoprire tutte le nuove assegnazioni giudice per giudice.