22 Ottobre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
22 Ottobre 2025

X Factor 2025, il riassunto definitivo: cosa è successo finora (e cosa ci aspetta ai Live)

Dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, inizia la vera corsa al sogno. Al Teatro Repower arriva la sfida live tra i 12 protagonisti.

X Factor di Anna Ida Cortese
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 pronti ai Live Show
Condividi su:

X Factor 2025 live show

Nella visione delle prime puntate (registrate) di quest’anno la prima cosa che mi porto a casa è che il meccanismo dei Bootcamp va ripensato. Lo dico da settimane: noi guardiamo loro che guardano qualcos’altro. Questo effetto “backstage del backstage” a volte funziona, a volte no. Quando si allunga troppo, annacqua il racconto e ci tocca interpretare sguardi invece di ascoltare giudizi.

E se ai Live la musica torna al centro senza montaggi, allora anche prima servirebbe più chiarezza: chi sceglie chi e perché? La formazione delle squadre è ancora un punto opaco.

Sui giudici: Gabbani è più preciso di quanto sembrasse all’inizio—gentile fino all’imbarazzo, ma lucido quando serve. Paola Iezzi mi è parsa un filo più stanca dell’anno scorso, però resta puntuale; alcuni suoi no non li condivido, ma la squadra è più centrata. Jake La Furia alterna intuizioni a momenti in cui non capisco fino in fondo la direzione—però la sua quota goliardica è parte dell’equilibrio del programma. Achille Lauro continua a cercare il consenso del pubblico: a tratti brillante, a tratti furbo; e la scelta di non tenere i Plastic Haze (mentre i Copper Jitters hanno avuto l’X Pass) ha acceso la discussione: se ci basiamo su ciò che abbiamo visto, la decisione resta controversa.

Capitolo polemiche: Sakina ha raccontato la sua versione dopo l’eliminazione e il tema è serio. Quanto può un artista deviare dal racconto che la TV si è costruita? In mezzo a tutto questo, c’è stata anche la lama sottile di Mya De Angelis.

Adesso si entra nei Live: niente più cuscinetti, niente più seconde chance di montaggio. Io, per la cronaca, ho già i miei tre nomi sul taccuino: Delia Buglisi, PierC e rob. Poi ci sono quelli che voglio vedere davvero alla prova del fuoco: Tomasi, tellynonpiangere ed eroCaddeo. Mayu resta una carta fortissima (l’X Pass giusto al momento giusto). Il resto? Lo scopriremo su quel palco, dove ogni scelta, brano, arrangiamento, regia fa la differenza.

Clicca su continua per conoscere i 12 concorrenti.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
Mauro Farina – produttore e fondatore di The Saifam Group 2

È morto Mauro Farina, co-fondatore di The Saifam Group e punto di riferimento della discografia indipendente italiana
Amici 25 pagelle quarta puntata 19 ottobre 3

Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l'abisso di Michelle
Sakina alle Last Call di X Factor 2025 poco prima dell’eliminazione 4

X Factor 2025 Sakina racconta la sua verità dopo l’eliminazione dalle Last Call
Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album Una Storia Importante e il tour mondiale 2026 5

Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album, Una Storia Importante. All'interno anche un duetto con Elisa
Irama: testo e significato di Tutto Tranne Questo 6

Irama: testo e significato di "Tutto Tranne Questo", 5° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Angelina Mango mylove 8

Angelina Mango, testo e significato di "mylove", ottavo brano contenuto nell'album "caramé"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
In copertina Irama. Testo e significato di Polvere, brano contenuto nell'album Antologia della Vita e della Morte 10

Irama: testo e significato di "Mi Mancherai Moltissimo", 7° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"

Cerca su A.M.I.