24 Ottobre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
24 Ottobre 2025

X Factor 2025 pagelle primo live: Delia folgorante, Lauro recupera l”irrecuperabile”, Gabbani prende le misure

Dodici in gara, due manche, ballottaggio e primo eliminato: le nostre pagelle

X Factor di Anna Ida Cortese
Delia durante il medley “Minchia signor tenente / Brucia la terra” al primo Live di X Factor 2025
X Factor 2025 pagelle primo live

Eccoci finalmente ai Live, il momento in cui il gioco si fa serio e il palco diventa un’arena.

Dopo settimane di selezioni, Bootcamp e Last Call, i dodici concorrenti sono pronti a mostrare davvero chi sono senza più filtri né seconde possibilità.

La prima puntata non ha deluso: alcune scelte azzardate e qualche performance già da disco d’oro, la sensazione è che questa edizione stia cercando un equilibrio tra autenticità e spettacolo.

Facciamo un piccolo recap di quello che è successo.

La gara si divide come sempre in due manche, ognuna con sei artisti in sfida: alla fine, i due meno votati dal pubblico si ritrovano faccia a faccia nello scontro finale con i giudici.

Prima manches: si esibiscono in ordine EroCaddeo, rob, tellynonpiangere, Amanda, Viscardi, Layana.

Amanda è la prima ad andare al ballottaggio

Seconda manches: si esibiscono Delia, Michelle, Tomasi, Copper Jitters, Mayu, PierC

Copper Jitters vanno al ballottaggio.

Clicca su continua per le pagelle e per scoprire chi è stato eliminato.

Continua

All Music Italia

