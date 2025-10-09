9 Ottobre 2025
di
All Music Italia
X Factor
9 Ottobre 2025

X Factor 2025: Michelle Lufo presenta l’inedito “Libellule”, un brano che parla di sogni e fragilità

Michelle conferma la sua identità e colpisce Achille Lauro

X Factor di All Music Italia
Michelle Lufo canta “Libellule” ai Bootcamp di X Factor 2025, emozionando pubblico e giudici con il suo inedito
Michelle Lufo, testo e significato di Libellule, il brano presentato ai Bootcamp di X Factor 2025.

Michelle continua a lasciare il segno a X Factor con un brano inedito che conferma la sua identità e la sua visione artistica. Dopo aver conquistato i giudici alle audition con il suo stile elettronico e la voce ruvida e intensa, ai Bootcamp ha presentato Libellule, un brano inedito che unisce sensibilità e introspezione in una veste elettronica d’autore.

Nel nostro precedente articolo abbiamo raccontato la sua storia, tra la vita a Riccione, il lavoro come cameriera e la passione per la musica nata nelle discoteche. Un racconto che puoi leggere qui.

Libellule: testo e significato del brano di Michelle Lufo

Il testo di Libellule è una preghiera laica, una richiesta di speranza in un mondo che sembra perdere colore e fiducia. Ogni verso è una carezza malinconica dedicata ai “ragazzi coi sogni”, a chi vive sospeso tra fragilità e desiderio di rinascita.

Nel brano, Michelle intreccia immagini simboliche e spirituali, fondendo la poesia dell’infanzia con la consapevolezza adulta. Le “libellule” diventano metafora di leggerezza e resistenza: insetti fragili ma capaci di volare anche quando il cielo si oscura.

Il ritornello — “Se il tuo sole splenderà, voleranno libellule sull’orizzonte” — racchiude l’essenza del pezzo: la luce, anche se intermittente, può sempre riaccendersi. L’idea che anche nel buio ci sia spazio per un piccolo miracolo di bellezza, per un volo che salva, fosse anche solo per un istante.

I Bootcamp di Michelle Lufo X Factor 2025

Achille Lauro:

Dal pezzo che hai portato l’altra volta, e da questo, lei ha un’identità molto centrata e a fuoco rispetto a questo genere. In Italia adesso sarebbe una cosa nuova, non c’è una nuova emergente donna che fa questa strada.”

Michelle Lufo:

È quello a cui punto, ma non è facile.

Con Libellule, Michelle Lufo ha ottenuto quattro carte verdi, accedendo alle Last Call. Il brano segna un passo avanti nel suo percorso all’interno del talent: una canzone che mescola elettronica e spiritualità, evocando immagini forti ma intime, capaci di unire fragilità e potenza.

Testo di Libellule – Michelle Lufo

Prega per noi
Per la morte del giorno
Per il sole che è nero sarò
Prega per noi
Per l’amore passato
Il ricordo di un bacio
Un sorriso sincero
Prega per noi
Ragazzi coi sogni
Ragazzi di oggi
Nascondiamo paure
Prega per noi
Libellule fragili

Se il tuo sole splenderà
Voleranno libellule
Sull’orizzonte
E se
Il mio sole si spegnerà
Voleranno libellule
Ai confini del cielo

Prega per noi
Il futuro che manca
Di speranza e di voglia
Di passione e coraggio
Prega per noi
Ragazzi coi sogni
Libellule fragili

All Music Italia

Cerca su A.M.I.