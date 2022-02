Sanremo 2022: boomer e generazione Z a confronto su artisti e canzoni.

Sanremo 2022. Se si potessero avere due podi sul palco, ci sarebbe una classifica differente tra quelli che vengono definiti

boomer (adulti) e quelli che si chiamano Generazione Z (dal 96 al 2010): pareri comuni avvicinano e altri invece aumentano le distanze tra le generazioni a confronto.

Quali cantanti hanno catturato l’attenzione dell’eterogeneo pubblico che guarda Sanremo?

Andiamo subito a scoprirlo…

SANREMO 2022 i punti in comune tra boomer e generazione z

Mahmood e Blanco, sulla bocca di tutti come papabili vincitori, hanno incontrato i favori unanimi del

pubblico, anche degli adulti che forse non sanno chi sia Blanco ma è fuori discussione che abbia sempre

cantato in maniera impeccabile e che l’accoppiata con il più conosciuto Mahmood abbia fatto gioco ad

entrambi.

Trasversale è stato anche Irama che oramai è entrato nelle corde e nelle grazie dei più grandi

così come dei più giovani.

Del resto Irama ha fatto un percorso di maturità artistica tale per cui ben gli spetta questa sintonia con più fasce d’età. Poi abbiamo Elisa, quella certezza, quel porto sicuro che ci rassicura sul fatto che la bella musica non ha età. Elisa canta da oltre 20 anni e così la conoscono bene gli over 50 ma anche i 20enni.

La sua voce delicata, la sua musicalità sempre molto equilibrata le garantiscono un abbraccio ideale, un rispetto ed una riverenza che giunge a noi ad ogni nota delle sue canzoni.

Non lasciamo indietro Emma che conoscono ed apprezzano adulti e giovani per la sua grinta, la sua carica di energia, per quella voglia di mangiarsi il palco con il fine di ridurre la distanza tra lei ed il suo pubblico.

Sangiovanni, tra i più giovani del Festival, ha iniziato il suo percorso canoro ad Amici e da allora non si è più arrestato. Amatissimo dai giovani, in questo Festival ha sfruttato al massimo la sua occasione di entrare in contatto con un pubblico più adulto e bisogna dire che lo ha fatto egregiamente.

Per simpatia, età e affetto oltre che per stima, ogni fascia d’età apprezza Gianni Morandi, l’eterno ragazzo che avendo da molti anni conquistato gli adulti grazie ad una carriera straordinaria, è riuscito a diventare un mito anche per i ragazzini grazie all’utilizzo capillare e sapiente dei social. “Morandi è uno di noi” vale per tutti perché lui apre tutte le porte!

Quali cantanti hanno stupito l’eterogeneo pubblico del Festival?

SANREMO 2022 CHI HA STUPITO BOOMER E GENERAZIONE Z

La Rappresentante di Lista, certamente, ha stupito ed entusiasmato. Gli adulti ne hanno apprezzato le doti vocali e l’estro, ignari del fatto che i figli stanno già organizzando i balletti su TikTok e il successo è assicurato: ciao ciao!

Lo stesso potremmo dire di Ditonellapiaga e Rettore: la canzone ha una carica energetica incredibile, una chimica straordinaria e mentre i genitori spiegano ai loro figli chi sia quella stravagante signora che si muove come una vera rocker sul palco, tutti in famiglia battono il ritmo con il piede.

Lo stesso però vale per un’altra signora un po’ cresciuta in gara su quel palco. Quasi nessun giovane poteva conoscere Iva Zanicchi eppure ne è stata apprezzata la capacità canora e la simpatia. Del resto lo scorso anno aveva incantato anche Orietta Berti per le stesse ragioni, diventando un mito per i giovanissimi e ritornando agli antichi splendori della barca che andava conquistando le classifiche con Mille in compagnia di Fedez e Achille Lauro.

Quali sono invece gli artisti che sono piaciuti solo ai giovani e quali sono agli adulti? Clicca in basso su continua.