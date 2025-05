We Will Rock You torna ad infiammare i teatri italiani: prendi il tuo posto nella rivoluzione rock!

We Will Rock You – Il Musical 2026: info, date e biglietti del tour nei principali teatri d’Italia con i più grandi successi dei Queen.

Tra gli spettacoli musicali più rappresentati e amati al mondo, We Will Rock You torna in Italia più potente che mai con un nuovo tour, destinato a infiammare i teatri del nostro Bel Paese, riportando in scena gli iconici brani dei Queen, cantanti in lingua originale e suonati rigorosamente dal vivo.

Di fatto, lo spettacolo – che possiamo considerare una vera e propria opera rock – nasce dalla penna irriverente di Ben Elton, in collaborazione proprio con Roger Taylor e Brian May dei Queen.

“We Will Rock You è una storia senza tempo, un viaggio personale e collettivo. Un percorso di scoperta di sé, un risveglio dello spirito ribelle, che spinge a lottare per i propri sogni, sfidando il potere grazie alla forza autentica della musica“, ha raccontato l’autrice e regista del nuovo adattamento Michaela Bernini.

Ed ecco che “in We Will Rock You è la musica rock a tenere viva la memoria, ad alimentare la rivoluzione, a dare voce a chi vuole cambiare il mondo. In questa storia la ribellione non è solo contro un regime: è contro tutto ciò che spegne la creatività, l’unicità e la vita stessa.

È – insomma – un invito a celebrare le differenze, a riconoscere la diversità come ricchezza, a condividere una visione comune per costruire insieme un futuro più equo. Non serve un eroe, serve la forza di credere insieme in qualcosa di grande, perché – come amo ricordare – la forza di We Will Rock You è tutta nel We, nel Noi, e ci ricorda che da soli non si va da nessuna parte”.

WE WILL ROCK YOU: LA SINOSSI del musical

We Will Rock You è un racconto epico e sempre attuale, in cui si intrecciano i concetti di libertà, identità, coraggio, sogno e ribellione, accompagnati da un’ironia pungente e da un linguaggio visivo accattivante e coinvolgente.

Nello specifico, il musical racconta la storia di un gruppo di giovani, impegnati nella ricerca della propria libertà di espressione in un mondo dove l’omologazione è legge e i gusti, così come i sogni e persino la musica, sono imposti dall’alto.

Ma arriva un momento in cui questi giovani – molto diversi tra loro, ma uniti dal desideri di mettere in atto un cambiamento – trovano finalmente la forza di ribellarsi, di fare gruppo e di dar vita a una battaglia collettiva per recuperare la propria voce e immaginare un futuro più libero, più umano, perché… se il futuro non è scritto, appartiene a chi osa sognarlo.

WE WILL ROCK YOU – il musical: le date del tour 2026

Questa nuova versione di We Will Rock You non è una semplice replica. Di fatto, come da tradizione, il copione è stato completamente aggiornato per riflettere i linguaggi, i riferimenti e le sfide del nostro presente.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate della nuova tournée:

16 – 18 Gennaio 2026 – TORINO , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 30 Gennaio 2026 – MONTECATINI (PT) , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 7 Febbraio 2026 – VARESE , Teatro di Varese

, Teatro di Varese 19 Febbraio 2026 – LEGNANO (MI) , Teatro Galleria (prossimamente in vendita)

, Teatro Galleria (prossimamente in vendita) 21 Febbraio 2026 – BERGAMO , ChorusLife Arena

, ChorusLife Arena 25 Febbraio – 1° Marzo 2026 – ROMA , Teatro Olimpico

, Teatro Olimpico 3 Marzo 2026 – NAPOLI , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 6 Marzo 2026 – LECCE , Politeama

, Politeama 8 Marzo 2026 – BARI , Palatour

, Palatour 20 Marzo 2026 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) , CMP Arena

, CMP Arena 27 – 29 Marzo 2026 – GENOVA , Politeama Genovese (prossimamente in vendita)

, Politeama Genovese (prossimamente in vendita) 9 – 19 Aprile 2026 – MILANO, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

