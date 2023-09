WE WILL ROCK YOU: lo spettacolo ispirato alla Leggendaria Opera Rock dei Queen riparte a dicembre 2023

“We will rock you” è sicuramente tra gli spettacoli musicali più iconici al mondo. Ora il musical scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May è pronto a tornare in Italia con un cast completamente rinnovato e diverse date in calendario.

Dal suo debutto, avvenuto a Londra nel 2002, lo spettacolo ispirato alla musica dei Queen è stato visto da 6 milioni di spettatori con circa 4.600 repliche in meno di 12.

Il nuovo allestimento italiano per il 2023/2024 è stato prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts e diretto da Michaela Berlini.

Rispetto alla prima parte del tour 2023 iniziata a gennaio scorso (oltre 35.000 spettatori in 30 date) parte del cast è stato rinnovato.

Alice Grasso interpreta il ruolo di Scaramouche, Paolo Barillari è Khashoggi, Damiano Borgi nel ruolo di Galileo, Natascia Fonzetti è la Killer Queen, e ancora Alessandra Ferrari, Mattia Braghero, Massimiliano Colonna e la voce narrante di Massimo Cotto.

Direttore musicale dello show è Riccardo Di Paola, il direttore vocale Antonio Torella, la coreografa Gail Richardson, lo scenografo Colin Mayes, il lighting designer Francesco Vignati, la costumista Nunzia Aceto, il trucco e il parrucco sono curati da Claudia Frigatti mentre l’ingegnere del suono è Luca Colombo.

A curare la traduzione del copione originale Raffaella Rolla.

Queste le date annunciate di We Will Rock You 2023/2024:

PARMA: 4 dicembre 2023, Teatro Regio

ROMA: dal 15 al 17 dicembre 2023, Teatro Olimpico

AVELLINO: 22 dicembre 2023, Teatro Gesualdo

ANCONA: 20 gennaio 2024, Teatro Delle Muse

MILANO: dall’1 all’11 febbraio 2024, Teatro Nazionale CheBanca!