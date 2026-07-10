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Oriana Meo
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Tropico tour 2026: da Pompei ai festival estivi, tutte le date dei concerti

Dopo Pompei, Tropico porta il tour estivo 2026 nei festival italiani: ecco tutte le date

Tour di Oriana Meo
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Tropico si prepara a portare dal vivo il suo tour estivo 2026, in partenza il 16 luglio dall’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Con l’avvicinarsi del debutto, cresce l’attesa per una serie di concerti che toccheranno festival e location all’aperto in tutta Italia fino alla fine di agosto, accompagnando dal vivo il repertorio dell’ultimo album.

Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026. Aggiornato il calendario del tour estivo di Tropico e la sezione dedicata ai biglietti in vista dell’inizio dei concerti.

Tropico tour 2026: le date dei concerti

Data Location Città
16 luglio 2026 Anfiteatro degli Scavi Pompei (NA)
17 luglio 2026 Anfiteatro degli Scavi Pompei (NA)
21 luglio 2026 Bonsai Bologna
22 luglio 2026 Eur Social Park Roma
1 agosto 2026 Teatro Romano di Minturnae Minturno (LT)
4 agosto 2026 Mon Reve Summer Festival Taranto
5 agosto 2026 Svevarena Bisceglie (BT)
30 agosto 2026 Trento Live Fest Trento

Il nuovo tour di Tropico

Il tour estivo 2026 arriva dopo la pubblicazione di Soli e disperati nel mare meraviglioso e del singolo Quasi blu, brano che amplia il percorso del disco con una dimensione più intima e melodica. La scelta di aprire il tour a Pompei segna un passaggio simbolico per il legame con la cultura e le sue origini partenopee.

Il percorso di Tropico

Tropico, nome d’arte di Davide Petrella, è tra gli autori più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Dopo l’esperienza con Le Strisce, ha costruito una carriera parallela come songwriter firmando brani per artisti come Cesare Cremonini, Elisa, Mahmood e Marracash. Il progetto solista prende forma con album come Non esiste amore a Napoli e Chiamami quando la magia finisce, fino al più recente Soli e disperati nel mare meraviglioso, consolidando una scrittura che unisce pop contemporaneo e radici partenopee.

La scaletta del tour Tropico 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Tropico, tra produzioni recenti e tracce che hanno segnato il suo percorso artistico. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour estivo 2026 di Tropico sono disponibili attraverso i circuiti di vendita ufficiali.

Foto: Lorenzo Reali

Biglietti del tour 2026 di Tropico
Biglietti disponibili online su TicketOne.

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