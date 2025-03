The Kolors, tour nei palasport cancellato? Ecco dove si esibiranno

I The Kolors avevano annunciato un grande ritorno live con un tour nei palazzetti. Qualcosa non è andato come previsto?

Il debutto nelle grandi arene è stato trasformato in un tour estivo all’aperto, con un ridimensionamento delle location e, probabilmente, anche degli incassi.

Un cambio radicale: dai palasport alle location estive

L’idea iniziale era ambiziosa: portare il loro show nei palazzetti, spazi con capienze fino a 10.000 posti, per uno spettacolo con scenografie e un allestimento da grande evento. La realtà, però, è stata ben diversa. Il tour, inizialmente previsto per la primavera 2026, è stato anticipato a luglio e agosto 2025 e si terrà in anfiteatri e castelli con capienze tra i 2.000 e i 5.000 spettatori.

Oltre a un cambio di periodo, si tratta di una riduzione significativa del pubblico potenziale. I concerti estivi all’aperto, se da un lato offrono una suggestione diversa, dall’altro possono essere meno stabili a livello di vendita, tra il caldo e la grande quantità di eventi in programma nella stagione.