L'attesa è finalmente finita... Tedua annuncia l'uscita de "La Divina commedia"

Tre anni fa Tedua pubbicava Vita vera mixtape: aspettando la Divina Commedia, progetto certificato con il doppio disco di platino che preannunciava il titolo del disco successo, La divina commedia. Ora finalmente i tempi sono maturi e viene svelata la data di uscita del disco che fa seguito a Mowgli del 2018, anch’esso certificato con il doppio disco di platino.

La Divina Commedia sarà disponibile dal 2 giugno 2023 su tutte le piattaforme digitali di streaming e di download, ed è già disponibile per il presave e preadd in digitale. Da mercoledì 17 maggio sarà invece disponibile invece il preorder della versione fisica dell’album.

TEDUA LA DIVINA COMMEDIA

Dopo il viaggio di formazione esplorato con l’album d’esordio Orange County California, in cui l’artista si identifica con il protagonista di O.C. Ryan Atwood che da Chino (Cogoleto per Tedua) arriva alla contea di Orange County (Milano), e dopo Mowgli, dove racconta la sua vita nella “giungla urbana” di una grande metropoli, per il terzo progetto Tedua sceglie l’immaginario della Divina Commedia, in un viaggio tra le terre dantesche, dalle voragini dell’Inferno fino all’ascesa al Paradiso.

La copertina del disco è ispirata al purgatorio ed è uno scatto di David Lachapelle, uno dei nomi più importanti della fotografia contemporanea.

Scoperto da Andy Warhol, Lachapelle è uno dei fotografi che più ha segnato l’immaginario pop attuale, avendo realizzato scatti iconici per artisti del calibro di Madonna, Tupac Shakur, Lana Del Rey, Eminem, Lady Gaga, Nicki Minaj, Kanye West, Rihanna, Travis Scott e attori come Leonardo di Caprio, Uma Thurman, Elizabeth Taylor, River Phoenix e molti altri.

LA DIVINA COMMEDIA TOUR

Tedua nei giorni scorsi ha annunciato anche il ritorno live con La Divina Commedia tour, una serie di appuntamenti nei palazzetti a partire dal mese di ottobre 2023.

Sono oltre 70mila i biglietti venduti ad oggi e le date hanno registrato 5 sold out, con già tre live al Mediolanum Forum di Milano dichiarati tutto esaurito.

Un traguardo veramente importante per quello che sarà il primo tour nei palazzetti di Tedua. Qui a seguire il calendario aggiornato

Sabato 28 ottobre 2023 | Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO

Sabato 04 novembre 2023 | Firenze, Mandela Forum

Giovedì 09 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 11 novembre 2023 | Genova, Stadium – SOLD OUT

Lunedì 13 novembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Lunedì 04 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 05 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 08 dicembre 2023 | Bologna, Unipol Arena

Domenica 10 dicembre 2023 | Napoli, Palapartenope

Martedì 12 dicembre 2023 | Torino, Pala Alpitour

