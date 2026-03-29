Stefano Bollani unisce generazioni e culture in Tutta Vita Live

Fuori per Ponderosa Music Records Tutta Vita Live, il nuovo progetto discografico di Stefano Bollani insieme alla formazione All Stars. Un album registrato dal vivo che si inserisce all’interno di un percorso più ampio tra cinema e musica, diventando un vero e proprio ponte tra generazioni e linguaggi. Il disco arriva infatti dopo l’esperienza condivisa sul palco e raccontata nel film Tutta Vita, firmato da Valentina Cenni.

Accanto a Bollani, una formazione d’eccezione composta da grandi nomi come Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto, affiancati da giovani talenti come Frida Bollani Magoni, Matteo Mancuso e Christian Mascetta. Il progetto si sviluppa tra improvvisazione, condivisione e libertà creativa, elementi centrali della musica jazz.

Stefano Bollani Tutta Vita Live: un progetto tra cinema e musica

Il disco nasce da una residenza artistica a Gorizia, documentata nel film di Valentina Cenni e culminata nel concerto del 17 febbraio 2025 al Teatro Politeama Rossetti di Trieste. Proprio da quel momento prende forma Tutta Vita Live, un lavoro che non si limita a essere una colonna sonora ma rappresenta una naturale evoluzione del racconto cinematografico.

Il progetto si fonda sull’idea dell’improvvisazione come linguaggio universale: uno spazio di incontro in cui la musica diventa relazione, ascolto e condivisione. Un mosaico di culture e tradizioni che si intrecciano senza schemi rigidi, guidate soltanto dall’istinto e dal dialogo tra musicisti.

L’album Tutta Vita Live: tracklist e influenze

Le undici tracce del disco attraversano epoche e geografie diverse. Si parte dall’inedito Tutta Vita, composto da Bollani, per arrivare a composizioni di Enrico Rava come Certi angoli segreti e Theme for Jessica.

Il viaggio musicale tocca la Grecia con Yerakina, la Romania con Bun ii Vinul Ghiurghiuliu, la Turchia con Nihavend Longa e gli Stati Uniti con Billy Boy. Non mancano incursioni nella musica classica e operistica, come When I’m Laid in Earth di Purcell e The Old Castle di Musorgskij.

Un repertorio eterogeneo che trova unità nell’improvvisazione, trasformando ogni brano in qualcosa di unico e contemporaneo.

Stefano Bollani Tutta Vita Live tour 2026: le date dei concerti

29 maggio – Teatro Politeama Rossetti – Trieste (Piano Solo)

6 giugno – Rocca Brancaleone – Ravenna

7 giugno – Teatro Carlo Felice – Genova

29 giugno – Auditorium Parco della Musica – Roma

3 luglio – Auditorium Horszowski – Monforte d’Alba

6 luglio – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera

9 luglio – Arena Santa Giuliana – Perugia

18 luglio – Piazza del Campo – Siena

29 luglio – Teatro Tharros – Cabras

Il nuovo tour di Stefano Bollani

Il tour legato a Tutta Vita Live rappresenta la naturale estensione del progetto artistico, portando sul palco la stessa energia e libertà creativa vissute durante la residenza e il concerto di Trieste. Accanto a questo, Bollani continua a esibirsi anche con altri format come il Piano Solo, spettacolo in continua evoluzione basato sull’improvvisazione e sull’interazione con il pubblico.

Il 2026 si conferma quindi un anno ricco di appuntamenti live per il pianista, tra festival, collaborazioni e progetti speciali.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour sono disponibili sui principali circuiti di vendita autorizzati.

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Immagine di copertina di Azzurra Primavera