Serena Brancale chiude l’Anema e Core Tour con una speciale data live a Milano

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua travolgente energia sulle note di Serenata, brano realizzato in coppia con Alessandra Amoroso, Serena Brancale annuncia l’ultima data dell’Anema e Core Tour 2025, che si terrà sabato 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano, dove l’artista si esibirà per la prima volta in carriera.

Lo show – che si preannuncia potente, colorato e ricco di contaminazioni – vedrà il jazz, il soul, l’elettronica, il dialetto e il groove fondersi in un’esperienza live totalizzante, capace di sorprendere il pubblico fino all’ultimo brano.

SERENA BRANCALE, ANEMA E CORE TOUR: LE DATE

L’annuncio del live al Teatro Arcimboldi di Milano arriva dopo una serie di concerti nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai e Seoul, dove Serena Brancale si è esibita lo scorso maggio.

Ma non è tutto! Il tour internazionale si concluderà infatti il prossimo 7 luglio con un’esclusiva data al Blue Note di New York, dove calerà definitivamente il sipario su questa esperienza all’estero.

Qui, di seguito, riportiamo invece le prossime date dell’Anema e Core Tour di Serena Brancale, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti in collaborazione con Color Sound:

Domenica 13 luglio 2025 | Mola di Bari (BA) – Castello Angioino

Lunedì 14 luglio 2025 | L’Aquila – Festival i Cantieri dell’Immaginario

Venerdì 18 luglio 2025 | Capri (NA) – La Certosa

Domenica 20 luglio 2025 | Montenero di Bisaccia (CB) – Piazza della Libertà

Sabato 26 luglio 2025 | Ascea (SA) – Parco Archeologico di Velia

Giovedì 31 luglio 2025 | Ancona – Arena sul Mare – Porto Antico

Sabato 02 agosto 2025 | San Giorgio Ionico (TA) – Fiorino Future Festival

Domenica 03 agosto 2025 | Palermo – Teatro di Verdura

Martedì 19 agosto 2025 | Maiori (SA) – Anfiteatro Porto Turistico

Mercoledì 20 agosto 2025 | Ariano Irpino (AV) – Piazza Plebiscito

Domenica 24 agosto 2025 | Castiglione del Lago (PG) – Moon in June c/o Rocca del Leone

Martedì 26 agosto 2025 | Montesilvano (PE) – Arena dei Fiori

Martedì 16 settembre 2025 | Reggio Calabria – Reggio Live Fest

Domenica 7 settembre | Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica – DATA RIPROGRAMMATA

Sabato 25 ottobre 2025 – Milano @Teatro Arcimboldi – NUOVA DATA

I biglietti per la data al Teatro Arcimboldi di Milano saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 15.00 di lunedì 23 giugno, mentre per acquistarli negli altri circuiti online e nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di sabato 28 giugno.

DATE INTERNAZIONALI

7 luglio – NEW YORK @ Blue Note

