Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live

Salmo live Fiera Milano Live a Rho, scaletta e ospiti per un live travolgente.
Il profeta del rap è tornato e lo ha fatto nel modo che più gli appartiene: sul palco.
Proprio in questi minuti il rapper sardo è protagonista al Fiera Milano Live di Rho con Lebonski Park, uno show che non è un semplice concerto ma un vero e proprio evento immersivo che segue la pubblicazione del suo disco più maturo, Ranch ( qui la video intervista).
Lebonski Park: Milano diventa il regno di Salmo
La serata del 6 settembre a Milano è solo la prima tappa di un progetto più ampio. Lebonski Park porta in scena quasi due ore di musica, tra i brani del nuovo album e i grandi classici che hanno segnato la carriera di Salmo: da 90MIN a Hellvisback, passando per Il cielo nella stanza e Perdonami.
Prima di scoprire la scaletta del live di Salmo, queste le prossime date del tour che toccherà Italia, Europa e USA.
Il Salmo World Tour 2025
Dopo Milano, via al Salmo World Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360.
Date italiane:
9 ottobre – Padova (Fiera)
11 ottobre – Torino (Inalpi Arena)
18 ottobre – Eboli (Palasele)
21 ottobre – Roma (Palazzo dello Sport)
26 ottobre – Firenze (Mandela Forum)
28 ottobre – Bologna (Unipol Arena)
Date europee:
4 novembre – Barcellona (Razzmatazz)
5 novembre – Madrid (Sala Mon)
9 novembre – Londra (Village Underground)
10 novembre – Parigi (Café de la Danse)
12 novembre – Berlino (Kantine am Berghain)
13 novembre – Stoccolma (Bar Brooklyn)
Date americane:
12 dicembre – Los Angeles (The Peppermint Club)
14 dicembre – Toronto (Garrison)
16 dicembre – New York (SOB’s)
18 dicembre – Miami (Revolution Live)
