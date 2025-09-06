Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live

Salmo live Fiera Milano Live a Rho, scaletta e ospiti per un live travolgente.

Il profeta del rap è tornato e lo ha fatto nel modo che più gli appartiene: sul palco.

Proprio in questi minuti il rapper sardo è protagonista al Fiera Milano Live di Rho con Lebonski Park, uno show che non è un semplice concerto ma un vero e proprio evento immersivo che segue la pubblicazione del suo disco più maturo, Ranch ( qui la video intervista).

Lebonski Park: Milano diventa il regno di Salmo

La serata del 6 settembre a Milano è solo la prima tappa di un progetto più ampio. Lebonski Park porta in scena quasi due ore di musica, tra i brani del nuovo album e i grandi classici che hanno segnato la carriera di Salmo: da 90MIN a Hellvisback, passando per Il cielo nella stanza e Perdonami.

Prima di scoprire la scaletta del live di Salmo, queste le prossime date del tour che toccherà Italia, Europa e USA.

Il Salmo World Tour 2025

Dopo Milano, via al Salmo World Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360.

Date italiane:

9 ottobre – Padova (Fiera)

11 ottobre – Torino (Inalpi Arena)

18 ottobre – Eboli (Palasele)

21 ottobre – Roma (Palazzo dello Sport)

26 ottobre – Firenze (Mandela Forum)

28 ottobre – Bologna (Unipol Arena)

Date europee:

4 novembre – Barcellona (Razzmatazz)

5 novembre – Madrid (Sala Mon)

9 novembre – Londra (Village Underground)

10 novembre – Parigi (Café de la Danse)

12 novembre – Berlino (Kantine am Berghain)

13 novembre – Stoccolma (Bar Brooklyn)

Date americane:

12 dicembre – Los Angeles (The Peppermint Club)

14 dicembre – Toronto (Garrison)

16 dicembre – New York (SOB’s)

18 dicembre – Miami (Revolution Live)

