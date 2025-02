Vasco Rossi: tutto quello che c’è da sapere su date, biglietti, scaletta e agevolazioni di Vasco Live 2025

Vasco Rossi è pronto al ritorno alla musica dal vivo con Vasco Live 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere su date, biglietti, scaletta e agevolazioni sui viaggi con Trenitalia.

Il Vasco Live 2025 si avvicina e i fan del Blasco sono pronti per un altro giro di concerti memorabili. Quest’anno Vasco Rossi porterà la sua musica in alcuni dei più grandi stadi italiani, con un totale di 12 concerti tra maggio e giugno.

A poche ore dall’apertura delle vendite generali avvenuta a luglio del 2024 sono stati venduti in poche ore oltre 400.000 biglietti.

Vasco Live 2025: DATE E LOCATION

Ecco il calendario ufficiale del tour di Vasco Rossi:

31/05/2025 – Stadio Olimpico, Torino

– Stadio Olimpico, Torino 01/06/2025 – Stadio Olimpico, Torino

– Stadio Olimpico, Torino 05/06/2025 – Visarno Arena, Firenze

– Visarno Arena, Firenze 06/06/2025 – Visarno Arena, Firenze

– Visarno Arena, Firenze 11/06/2025 – Stadio Dall’Ara, Bologna

– Stadio Dall’Ara, Bologna 12/06/2025 – Stadio Dall’Ara, Bologna

– Stadio Dall’Ara, Bologna 16/06/2025 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

– Stadio Diego Armando Maradona, Napoli 17/06/2025 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

– Stadio Diego Armando Maradona, Napoli 21/06/2025 – Stadio San Filippo, Messina

– Stadio San Filippo, Messina 22/06/2025 – Stadio San Filippo, Messina

– Stadio San Filippo, Messina 27/06/2025 – Stadio Olimpico, Roma

– Stadio Olimpico, Roma 28/06/2025 – Stadio Olimpico, Roma





AGEVOLAZIONI FRECCIAROSSA PER IL TOUR

Anche quest’anno Trenitalia mette a disposizione tariffe agevolate per raggiungere le città in cui si svolgeranno i concerti di Vasco Rossi. Con l’offerta FrecciaMUSIC, i fan possono viaggiare con uno sconto fino al 75% sul prezzo base del biglietto.

Per usufruire dello sconto, basta selezionare la tariffa FrecciaMUSIC al momento dell’acquisto del biglietto del treno e inserire il codice promozionale VASCO25.

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata ed è valida per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca ed è applicabile sia per il viaggio di andata che di ritorno

VASCO rosso LIVE 2025: LA SCALETTA

Come da tradizione, la scaletta sarà completamente rinnovata rispetto al tour precedente. Vasco ha già anticipato che il brano d’apertura sarà altamente significativo per il periodo storico che stiamo vivendo. Attraverso un video dallo studio di registrazione di Bologna, il rocker ha dichiarato:

“Ho provato a cantare con un nuovo arrangiamento una canzone molto inter…essante che sarà molto significativa anche per questo periodo storico.”

Ovviaente nella scaletta non mancheranno tante canzoni che fanno ormai parte della storia della musica italiana da Siamo solo noi a Vita spericolata, da Albachiara a Gli spari sopra, da Toffee a Sally fino a brani più recenti come Una canzone d’amore buttata via.

Il Vasco Live 2025 si preannuncia come uno degli eventi più importanti dell’anno per la musica italiana.