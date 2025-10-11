Tutta Vita Tour 2025: “Il primo (Forum) non si scorda mai” e Olly se la vive “così…”

Olly, Tutta Vita Tour 2025: la recensione e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago (MI).

“Il primo amore non si scorda mai” canta Olly in un brano del 2019, ma a noi viene piuttosto da dire che “Il primo Forum non si scorda mai“.

Ieri sera, venerdì 10 ottobre, abbiamo infatti assistito alla tappa meneghina del Tutta Vita Palazzetti, il primo tour – completamente sold out – del cantautore nei principali palasport italiani, che ha debuttato lo scorso 4 ottobre allo Stadium di Genova.

I CONCERTI DI OLLY SONO UN MOOD… E FANNO BENE!

I concerti di Olly “sono un mood“, e fanno proprio bene! Sembra quasi banale dirlo, ma ai live del cantautore genovese ci si vuole bene. Ed è forse proprio la condivisione – autentica, anche se a tratti un po’ cruda, o meglio balorda – a fare la magia!

Ed è così che, ancor prima che le luci si spengano sulle note di Albachiara di Vasco Rossi, il pubblico si ritrova già in piedi a cantare a squarciagola Maledetta Primavera. Perché la gente di Olly vuole guardarsi negli occhi e poi far festa tutti insieme, lasciando per qualche ora tutto ciò che non va fuori dai cancelli.

Voce del verbo DIVERTIRSI. Ed è forse proprio questo il segreto del successo di Federico Olivieri. Di fatto, Ico – come lo chiamano i suoi amici – sul palco si diverte come “un matto” e non si risparmia mai, tenendo spalancata la porta d’ingresso, affinché chiunque lo desideri possa entrare nel suo mondo.

Insomma, Olly se la gode (e fa bene) con negli occhi lo stupore di chi fatica ancora a credere in ciò che sta vivendo e che è riuscito a costruire mattoncino dopo mattoncino. E finché nei suoi occhi ci sarà ancora questa scintilla, i suoi live resteranno una garanzia!

OLLY – TUTTA VITA PALAZZETTI: LA SCALETTA

Qui, di seguito, riportiamo la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago (MI) di Olly, che il 17 ottobre – dopo due date sold out al Palazzo dello Sport di Roma – chiuderà la leg autunnale del Tutta Vita Palazzetti Tour al Palapartenope di Napoli:

Albachiara (V. Rossi) È festa L’anima balla Polvere Il brivido della vita Una vita Un’altra volta Paranoie A noi non serve far l’amore Occhi color male La lavatrice si è rotta A squarciagola Canto alla luna Quando piove L’amore va Bianca Sopra la stessa barca Come noi non c’è nessuno Depresso fortunato Scarabocchi Quei ricordi là Fammi morire Noi che Balorda nostalgia I cantieri del Giappone Questa domenica Buon trasloco Così così Il campione Devastante Menomale che c’è il mare Il pescatore (F. De Andrè)

OLLY – TUTTA VITA TOUR 2026: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Tutta Vita Tour 2026:

Sabato 7 marzo – Jesolo (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT

Domenica 8 marzo – Jesolo (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT

Martedì 10 marzo – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Mercoledì 11 marzo – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 13 marzo – Pesaro @ Vitrifrigo Arena – SOLD OUT

Lunedì 16 marzo – Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

Mercoledì 18 marzo – Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT

Venerdì 20 marzo – Milano @ Unipol Forum – SOLD OUT

Domenica 22 marzo – Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT

Mercoledì 25 marzo – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 26 marzo – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo – Eboli (SA) @ Palasele – SOLD OUT

Lunedì 30 marzo – Bari @ Palaflorio – SOLD OUT

OLLY – IL GRAN FINALE

18 giugno 2026 – Genova @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT

20 giugno 2026 – Genova @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT

21 giugno 2026 – Genova @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT

30 giugno 2026 – Roma @ Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle

3 luglio 2026 – Caserta @ Reggia di Caserta, Piazza Carlo Di Borbone

