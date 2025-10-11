11 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Tour
11 Ottobre 2025

Tutta Vita Tour 2025: “Il primo (Forum) non si scorda mai” e Olly se la vive “così…”

In scaletta i brani più iconici del cantautore genovese e i quattro inediti contenuti nell'album "Tutta Vita (Sempre)"

di Lorenza Ferraro
Olly recensione e scaletta Tutta Vita Tour 2025
Olly, Tutta Vita Tour 2025: la recensione e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago (MI).

Il primo amore non si scorda mai” canta Olly in un brano del 2019, ma a noi viene piuttosto da dire che “Il primo Forum non si scorda mai“.

Ieri sera, venerdì 10 ottobre, abbiamo infatti assistito alla tappa meneghina del Tutta Vita Palazzetti, il primo tour – completamente sold out – del cantautore nei principali palasport italiani, che ha debuttato lo scorso 4 ottobre allo Stadium di Genova.

I CONCERTI DI OLLY SONO UN MOOD… E FANNO BENE!

I concerti di Ollysono un mood, e fanno proprio bene! Sembra quasi banale dirlo, ma ai live del cantautore genovese ci si vuole bene. Ed è forse proprio la condivisione – autentica, anche se a tratti un po’ cruda, o meglio balorda – a fare la magia!

Ed è così che, ancor prima che le luci si spengano sulle note di Albachiara di Vasco Rossi, il pubblico si ritrova già in piedi a cantare a squarciagola Maledetta Primavera. Perché la gente di Olly vuole guardarsi negli occhi e poi far festa tutti insieme, lasciando per qualche ora tutto ciò che non va fuori dai cancelli.

Voce del verbo DIVERTIRSI. Ed è forse proprio questo il segreto del successo di Federico Olivieri. Di fatto, Ico – come lo chiamano i suoi amici – sul palco si diverte come “un matto” e non si risparmia mai, tenendo spalancata la porta d’ingresso, affinché chiunque lo desideri possa entrare nel suo mondo.

Insomma, Olly se la gode (e fa bene) con negli occhi lo stupore di chi fatica ancora a credere in ciò che sta vivendo e che è riuscito a costruire mattoncino dopo mattoncino. E finché nei suoi occhi ci sarà ancora questa scintilla, i suoi live resteranno una garanzia!

OLLY – TUTTA VITA PALAZZETTI: LA SCALETTA

Qui, di seguito, riportiamo la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago (MI) di Olly, che il 17 ottobre – dopo due date sold out al Palazzo dello Sport di Roma – chiuderà la leg autunnale del Tutta Vita Palazzetti Tour al Palapartenope di Napoli:

  1. Albachiara (V. Rossi)
  2. È festa
  3. L’anima balla
  4. Polvere
  5. Il brivido della vita
  6. Una vita
  7. Un’altra volta
  8. Paranoie
  9. A noi non serve far l’amore
  10. Occhi color male
  11. La lavatrice si è rotta
  12. A squarciagola
  13. Canto alla luna
  14. Quando piove
  15. L’amore va
  16. Bianca
  17. Sopra la stessa barca
  18. Come noi non c’è nessuno
  19. Depresso fortunato
  20. Scarabocchi
  21. Quei ricordi là
  22. Fammi morire
  23. Noi che
  24. Balorda nostalgia
  25. I cantieri del Giappone
  26. Questa domenica
  27. Buon trasloco
  28. Così così
  29. Il campione
  30. Devastante
  31. Menomale che c’è il mare
  32. Il pescatore (F. De Andrè)

 

OLLY – TUTTA VITA TOUR 2026: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Tutta Vita Tour 2026:

  • Sabato 7 marzo – Jesolo (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT
  • Domenica 8 marzo – Jesolo (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT
  • Martedì 10 marzo – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
  • Mercoledì 11 marzo – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
  • Venerdì 13 marzo – Pesaro @ Vitrifrigo Arena – SOLD OUT
  • Lunedì 16 marzo – Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT
  • Mercoledì 18 marzo – Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT
  • Venerdì 20 marzo – Milano @ Unipol Forum – SOLD OUT
  • Domenica 22 marzo – Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT
  • Mercoledì 25 marzo – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
  • Giovedì 26 marzo – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT
  • Sabato 28 marzo – Eboli (SA) @ Palasele – SOLD OUT
  • Lunedì 30 marzo – Bari @ Palaflorio – SOLD OUT

OLLY – IL GRAN FINALE

  • 18 giugno 2026 – Genova @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT
  • 20 giugno 2026 – Genova @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT
  • 21 giugno 2026 – Genova @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT
  • 30 giugno 2026 – Roma @ Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle
  • 3 luglio 2026 – Caserta @ Reggia di Caserta, Piazza Carlo Di Borbone

