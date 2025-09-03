Olly, “È Festa” all’Ippodromo di Milano. Poi “Tutti A Casa” allo Stadio di Genova

Olly: la scaletta del concerto La Grande Festa all’Ippodromo Snai San Siro di Milano e l’approdo – al suon di Tutti A Casa – allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Ieri sera, martedì 2 settembre, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano abbiamo preso parte a La Grande Festa ma, soprattutto, abbiamo assistito alla consacrazione di un artista che ha costruito il proprio successo mattoncino dopo mattoncino, con estrema dedizione, premendo sul pedale dell’acceleratore quando c’era da spingere e frenando quando la velocità raggiunta rischiava di condurre a uno schianto. E questo, va detto, non è da tutti!

“Amo mio padre perché ha fatto me, ma giuro che Olly l’ho fatto io” – Paranoie

Ed è così che, davanti a 34.000 persone, Olly ha dimostrato – ancora una volta – di saper arrivare al cuore della gente senza perdersi in inutili giri di parole, lasciando piuttosto che sia la musica a parlare.

“Non ci sono parole per spiegare quello che sto provando“, ha chiosato il giovane cantautore ligure, visibilmente commosso, a inizio concerto. “Vi faccio una sola promessa. Vi prometto che sarà bellissimo“.

E la promessa è stata mantenuta!

OLLY: ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO “è FESTA”

STUPORE e CONDIVISIONE. Sono forse questi i fili invisibili che hanno “governato” lo show, con Olly sempre attento ai bisogni del suo pubblico (“State bene? Avete bisogno di acqua?”).

A prendersi cura di lui, invece, sul palco c’erano i suoi musicisti, che sono anche e soprattutto amici. E poi c’era Emma, con cui ha duettato sulle note di Ho Voglia Di Te, ed Enrico Nigiotti, con il quale ha intonato Sopra La Stessa Barca.

E se con loro Olly ha condiviso una canzone, un momento, un ricordo, con le 34.000 persone presenti all’Ippodromo Snai San Siro il cantautore ha voluto condividere un ideale (“Siate sempre liberi”), per poi dedicare un pensiero speciale e una canzone (Quando Piove) a Gaza e a Genova, dal cui porto lo scorso 31 agosto sono salpate diverse barche che si sono unite alla Global Sumud Flotilla.

E, a proposito di Genova, Olly ha portato un po’ di mare anche a Milano, chiudendo il live – come di consueto – sulle note di Menomale Che C’è Il Mare e Il Pescatore di Fabrizio De Andrè, tenendo stretta a sé la bandiera con la Croce di San Giorgio.

Ma non è tutto! Poco prima di questo momento, il cantautore ha infatti annunciato a sorpresa Tutti A Casa: uno speciale concerto-evento che si terrà il 18 giugno 2026 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OLLY (@olly_nclusive)

Clicca in basso su “continua” per scoprire la scaletta de La Grande Festa di Olly all’Ippodromo Snai San Siro di Milano!