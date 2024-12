Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour: Olly devastante al Fabrique di Milano, dove si candida come erede di Vasco Rossi

Ieri sera, martedì 3 dicembre, in occasione della seconda data sold-out del Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour al Fabrique di Milano, Olly ha portato sul palco tutta la sua autenticità ed energia, tra pezzi racchiusi all’interno del suo nuovo album Tutta Vita, che ha recentemente conquistato il disco d’oro, ed altri che hanno segnato delle tappe molto importanti della sua carriera, come Polvere, brano con il quale ha preso parte al Festival di Sanremo 2023.

Ad accompagnarlo in questo viaggio, che è una fotografia dinamica del suo attuale momento artistico, non poteva di certo mancare Jvli alle chitarre e alla direzione musicale, mentre alle tastiere c’era Pierfrancesco Pasini e alla batteria Dalila Murano. A loro si è poi aggiunto, a partire da La Lavatrice Si è Rotta, Gabriele Ioppolo con il suo sax, che ha contribuito a rendere ancora più magico l’unico momento acustico del live, durante il quale Olly e Jvli hanno ricreato un po’ l’atmosfera che si respirava durante il processo creativo di Tutta Vita.

Ed ecco che la lavatrice (presente fisicamente sul palco) si trasforma in un tavolino e – dopo aver brindato – i ragazzi danno inizio alla festa. Una festa in cui si suona e si canta tra amici, concedendosi un momento di leggerezza e spensieratezza. Olly mette dunque al centro del suo live il concetto di condivisione, perché la musica è proprio questo, e – forse anche grazie all’immediatezza delle sue canzoni – crea una forte connessione con il suo pubblico, che non lo lascia cantare da solo nemmeno per un istante.

Ed è forse questo il segreto del suo successo, costruito mattoncino dopo mattoncino con le proprie mani (“Amo mio padre perché ha fatto me, ma giuro che Olly l’ho fatto io” – Paranoie): la capacità di arrivare dritto al cuore della gente senza perdersi in inutili giri di parole.

Una capacità che – solo il tempo potrà darci ragione – potrebbe fare del giovane cantautore ligure il perfetto erede di Vasco Rossi. D’altronde, il live inizia proprio con tre brani del rocker di Zocca (Un senso, Sally e Albachiara), che il pubblico canta A Squarciagola, volendo citare il titolo di uno dei brani contenuti nell’album Tutta Vita. Ma non è tutto! Olly inserisce infatti in scaletta anche Vita Spericolata, un brano nel quale probabilmente si rispecchia e che lo avvicina ancora di più al Blasco nazionale.

OLLY, LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025: LA SCALETTA

È Festa

Una Vita

Polvere

A Squarciagola

Quei Ricordi Là

Bianca

L’Amore Va

Un’Altra Volta

Paranoie

La Lavatrice Si è Rotta

MOMENTO ACUSTICO

Hai Fatto Bene

Ho Un Amico

Quando Piove

Tutto Male

Vita Spericolata (cover di Vasco Rossi)

Per Due Come Noi (con strofa inedita)

Ho Voglia di Te

Fammi Morire

Scarabocchi

Sopra La Stessa Barca feat Enrico Nigiotti

A Noi Non Serve Far L’Amore

I Cantieri Del Giappone

Noi Che

Per Due Come Noi

L’Anima Balla

Il Campione

Devastante

Menomale che c’è il Mare

OLLY: LE DATE DEL “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025” E DEL “TUTTA VITA TOUR 2025”

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025:

5 Dicembre 2024 – FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara (SOLD OUT)

9 Dicembre 2024 – VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia (SOLD OUT)

12 Dicembre 2024 – VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia (SOLD OUT)

13 Dicembre 2024 – PADOVA , Hall (SOLD OUT)

14 Dicembre 2024 – BOLOGNA, Estragon (SOLD OUT)

16 Dicembre 2024 – BOLOGNA, Estragon (SOLD OUT)

17 Dicembre 2024 – PADOVA , Hall (SOLD OUT)

19 Dicembre 2024 – POZZUOLI (NA), Duel Club (SOLD OUT)

20 Dicembre 2024 – ROMA, Hacienda (SOLD OUT)

21 Dicembre 2024 – ROMA, Hacienda (SOLD OUT)

22 Dicembre 2024 – ROMA, Hacienda (SOLD OUT)

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR CLUB 2025

4 Maggio 2025 – VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia (SOLD OUT)

5 Maggio 2025 – VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia (SOLD OUT)

7 Maggio 2025 – BOLOGNA, Estragon (SOLD OUT)

8 Maggio 2025 – BOLOGNA, Estragon (SOLD OUT)

13 Maggio 2025 – ROMA, Atlantico (SOLD OUT)

14 Maggio 2025 – ROMA, Atlantico (SOLD OUT)

16 Maggio 2025 – MOLFETTA (BA), Eremo Club

19 Maggio 2025 – FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara (SOLD OUT)

20 Maggio 2025 – FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara (SOLD OUT)

22 Maggio 2025 – PADOVA , Gran Teatro Geox (SOLD OUT)

23 Maggio 2025 – PADOVA , Gran Teatro Geox (SOLD OUT)

TUTTA VITA TOUR 2025:

4 Ottobre 2025 – GENOVA

5 Ottobre 2025 – GENOVA

10 Ottobre 2025 – MILANO, Unipol Forum

15 Ottobre 2025 – ROMA, Palazzo Dello Sport

17 Ottobre 2025 – NAPOLI, Palapartenope

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI