Olly annuncia un concerto epico all’Ippodromo Snai San Siro di Milano

Olly annuncia un grande concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per settembre 2025, La Grande festa.

Mentre il brano vincitore del Festival di Sanremo, BALORDA NOSTALGIA, è al primo posto nella classifica FIMI/Gfk e in quelle di Spotify, Apple Music Italia e Youtube, oltre che stabile nella top 100 della chart global di Spotify, arriva l’annuncio de La Grande festa, un nuovo concerto per festeggiare i risultati di un anno con la sua gente.

Ad oggi sono SOLD OUT tutti i live nel 2025 ma anche diverse date del 2026. In totale il LO RIFARÒ LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025 conta 26 date sold out con oltre 150 mila biglietti venduti.

Attualmente, Olly non ha ancora confermato se rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, evento che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. La decisione dovrà essere comunicata entro il 23 febbraio.

Olly: il successo del tour e i sold out

Olly sta vivendo un momento straordinario, con una serie di concerti che hanno registrato il tutto esaurito. Queste le date, tutte sold out che seguono gli 8 live del 2024 nei club, anch’essi tutti sold out.

Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour 2025

4 maggio – Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

5 maggio – Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

7 maggio – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

8 maggio – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

13 maggio – Roma @ Atlantico – SOLD OUT

14 maggio – Roma @ Atlantico – SOLD OUT

16 maggio – Molfetta (BA) @ Eremo Club – SOLD OUT

17 maggio – Molfetta (BA) @ Eremo Club – SOLD OUT

19 maggio – Firenze @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

20 maggio – Firenze @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

22 maggio – Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

23 maggio – Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Tutta Vita Tour 2025

4 settembre – Milano @Ippodromo SNAI San Siro

4 ottobre – Genova @ Stadium Genova – SOLD OUT

5 ottobre – Genova @ Stadium Genova – SOLD OUT

10 ottobre – Milano @ Unipol Forum – SOLD OUT

15 ottobre – Roma @ Palazzo Dello Sport

17 ottobre – Napoli @ Palapartenope

Tutta Vita Tour 2026

7 marzo – Jesolo (VE) @ Palazzo Del Turismo – DATA ZERO

11 marzo – Firenze @ Nelson Mandela Forum

16 marzo – Bologna @ Unipol Arena

18 marzo – Torino @ Inalpi Arena

20 marzo – Milano @ Unipol Forum

30 marzo – Bari @ Palaflorio

OLLY LA GRANDE FESTA, un grande concerto per il 2025

Reduce dalla vittoria alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, il cantautore ha annunciato ora LA GRANDE FESTA una data evento prevista il 4 settembre 2025 per celebrare “con tutta la mia gente” questo anno d’oro, che lo vedrà esibirsi per la prima volta all’Ippodromo Snai di San Siro.

Biglietti per l’evento all’Ippodromo Snai San Siro

I biglietti per l’evento – prodotto e organizzato da Magellano Concerti – sono in vendita dalle 18 di oggi, 20 febbraio.







Con un successo crescente e un tour già ricco di sold out, Olly si conferma come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea.