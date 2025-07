No Borders Music Festival: Jovanotti accetta la sfida e firma il primo bike concert della storia

Sabato 26 luglio nel magnifico scenario dei Laghi di Fusine – in Friuli Venezia Giulia, al confine tra Italia, Austria e Slovenia – si terrà il primo bike concert della storia della musica dal vivo.

Il protagonista? Ovviamente, JOVANOTTI… che salirà sul palco del No Borders Music Festival – che quest’anno spegne 30 candeline – per il suo unico concerto dell’estate 2025: un evento unico nel suo genere, riservato a chi ama pedalare e vivere la musica con spirito d’avventura, nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’accesso sarà infatti riservato solo a chi raggiunge il luogo in bicicletta, fino a un massimo di 5.000 partecipanti: un numero che è stato raggiunto in pochi minuti, con il concerto andato subito sold-out.

NO BORDERS MUSIC FESTIVAL: IL 1° BIKE CONCERT è DI… JOVANOTTI

Il bike concert rappresenta una nuova tappa nella storia del No Borders Music Festival, in perfetta armonia con il suo spirito libero e visionario, e per Jovanotti diventa una preziosa opportunità per unire le sue grandi passioni: la musica, lo sport e l’avventura.

“Il 26 luglio, insieme alla band di PALAJOVA, faremo l’unico concerto di questa estate. Ma non sarà un concerto qualsiasi: sarà una follia meravigliosa. Ci saranno 5.000 persone… tutte arrivate in bicicletta!

Quando un anno fa è nata questa idea un po’ matta, mi sono fatto una promessa: ‘Ci arriverò in bici anch’io. Da casa mia. Da Cortona‘. Ed è quello che farò: 770 chilometri a pedali, uno per ogni giorno vissuto in questi due anni intensi post incidente”.

Ed ecco che, proprio domenica scorsa, Lorenzo è tornato in sella per celebrare la rinascita dopo l’incidente a Santo Domingo, dando il via a un “viaggio” unico che, tappa dopo tappa, si sta arricchendo della presenza di amici che condividono la sua stessa passione.