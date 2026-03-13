No Borders Music Festival 2026, annunciati LP, Coez e I Patagarri ai Laghi di Fusine

Il No Borders Music Festival 2026 annuncia i primi nomi della line up della sua 31ª edizione. Il festival, uno degli appuntamenti musicali più suggestivi dell’estate italiana, tornerà ai Laghi di Fusine a Tarvisio (UD), al confine tra Italia, Austria e Slovenia, con una serie di concerti immersi nella natura delle Alpi Giulie.

Il programma del No Borders Music Festival 2026 continuerà ad arricchirsi con nuovi artisti annunciati nelle prossime settimane.

Tra i primi nomi della line up figurano LP, Coez e I Patagarri, protagonisti delle prime date in programma tra il 12 e il 18 luglio 2026.

No Borders Music Festival 2026, i primi artisti della line up

La line up del No Borders Music Festival 2026 prende forma con i primi appuntamenti confermati nella cornice dei Laghi di Fusine. Ad aprire la rassegna sarà la cantautrice statunitense LP, attesa domenica 12 luglio, mentre sabato 18 luglio spazio a un doppio concerto con Coez e I Patagarri.

Il festival, da oltre trent’anni punto di riferimento per la musica live nel Nord Est, continua a portare sul palco naturale di Tarvisio artisti italiani e internazionali, trasformando uno dei paesaggi più spettacolari delle Alpi Giulie in un luogo d’incontro tra musica, pubblico e territorio.

LP inaugura il festival ai Laghi di Fusine

Ad aprire la 31ª edizione del festival sarà LP, tra le voci più riconoscibili della scena internazionale. L’artista americana tornerà ai Laghi di Fusine domenica 12 luglio 2026 per un concerto previsto alle ore 14.00.

Nel corso della sua carriera LP ha raggiunto il successo globale con la hit Lost On You, brano capace di conquistare il primo posto in 18 Paesi e superare i tre miliardi di stream complessivi. Il live offrirà anche l’occasione di ascoltare dal vivo diversi brani tratti dall’ultimo album Love Lines, tra cui Golden, One Like You e Love Song.

Il progetto discografico, settimo lavoro in studio dell’artista, è nato tra Grand Cayman e Palm Springs insieme a collaboratori come Ashton Irwin dei 5 Seconds of Summer, Andrew Martin dei Palaye Royale e il produttore nominato ai GRAMMY Matthew Pauling.

Informazioni concerto

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Date dei concerti annunciati

12 luglio 2026 – LP – Laghi di Fusine (Tarvisio – UD)

18 luglio 2026 – Coez – Laghi di Fusine (Tarvisio – UD)

18 luglio 2026 – I Patagarri – Laghi di Fusine (Tarvisio – UD)

Per il concerto di LP l’apertura dell’area è prevista alle ore 11.00 mentre l’inizio dello spettacolo è fissato alle ore 14.00. Il prezzo dei biglietti è di 50 euro più diritti di prevendita. Le vendite sono aperte dalle ore 11.00 di martedì 10 marzo 2026 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Per la data del 18 luglio con Coez e I Patagarri l’apertura è prevista alle ore 11.00. Il live di Coez inizierà alle ore 14.00 mentre quello della band milanese alle ore 16.00. Il biglietto unico valido per entrambi i concerti costa 42 euro più diritti di prevendita. Le vendite online sono attive dalle ore 14.00 del 10 marzo su Ticketone e dal 15 marzo nei punti vendita autorizzati.

Il festival tra musica e natura

Il No Borders Music Festival 2026 conferma la sua identità unica: un festival che porta la musica dal vivo in uno scenario naturale tra i più spettacolari dell’arco alpino. I concerti si svolgono infatti ai Laghi di Fusine, a Tarvisio, nel cuore delle Alpi Giulie e a pochi chilometri dal confine tra Italia, Austria e Slovenia.

Organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, il festival negli anni ha ospitato artisti italiani e internazionali trasformando la montagna in un grande palcoscenico naturale. Sul sito ufficiale della manifestazione sono disponibili anche pacchetti che includono il biglietto per i concerti, escursioni guidate e pernottamenti nelle strutture della zona.