16 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Tour
Nitro annuncia il suo grande ritorno live al Fabrique di Milano

L'annuncio arriva a pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo del rapper, in cui racconta la "Storia di un Artista"

Dopo l’uscita del singolo Storia di un Artista (Epic Records Italy), Nitro annuncia il suo grande ritorno live, in programma il 1° aprile 2026 in uno dei palchi più importanti del rap italiano: il Fabrique di Milano.

Qui Nitro porterà la sua penna tagliente e visionaria, che trasforma i suoi brani in un vortice di introspezione, rabbia, ironia e scenari distopici. Ma non è tutto! I concerti del rapper sono infatti una scarica di potenza collettiva, un atto di liberazione.

Il Fabrique diventerà così il tempio di una speciale celebrazione. Di fatto, Nitro non è solo un rapper, ma anche un narratore della sua generazione, un performer magnetico e un artista capace di scolpire immagini e parole che restano impresse nella memoria.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Me Next e Next Show, sono in vendita su TicketSms.

Cerca su A.M.I.