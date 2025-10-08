8 Ottobre 2025
Nitro racconta la “Storia di un Artista” tra passione, rabbia e verità

Il brano racconta la storia di chi ha trasformato la rabbia in arte e la sincerità in una forma di resistenza

Nitro torna con un nuovo singolo, che è molto più di una canzone: è la Storia di un Artista (Epic Records Italy) che ha trasformato la rabbia in arte e la sincerità in una forma di resistenza; è la sua vita, raccontata nell’unico modo che conosce… senza filtri.

In uscita venerdì 10 ottobre, il brano – che segue la pubblicazione di Scotta – è dunque un viaggio crudo e lucido, in cui il rapper ripercorre gli inizi, le notti passate a scrivere, gli incontri che lo hanno formato, i riconoscimenti dei grandi nomi del rap e la crescita di Machete, fino al trasferimento a Milano e l’approdo sui palchi che lo hanno consacrato.

Ma… Nitro non nasconde l’altra faccia della medaglia. Ed ecco che in Storia di un Artista racconta anche le fasi di smarrimento, le ombre dietro le luci e i momenti in cui restare se stessi diventa la sfida più grande.

Ci troviamo così di fronte a una timeline emotiva e sonora di un percorso fatto di passione, rabbia e verità, dove ogni rima è una cicatrice, ogni pezzo una confessione e la vulnerabilità può anche essere hardcore.

