Nitro denuncia quanto accaduto durante un suo concerto: “È un fatto gravissimo. Non deve passare inosservato”

Nelle scorse ore Nitro ha affidato a una storia su Instagram un lungo messaggio di denuncia inerente quanto accaduto durante la data di Vicenza del Nitro Summer Tour 2024, che si è tenuta giovedì 18 luglio al Jamrock.

“Mi è stata segnalata una cosa orribile successa al mio ultimo live. Una persona incivile ha approfittato della ressa del pogo per toccare senza consenso una ragazza”, ha esordito l’artista. “Questo è un fatto gravissimo che non voglio passi inosservato, anche perché più volte dal vivo ripeto quanto è importante il rispetto degli altri perché si possa fare pogo”.

Nitro ha poi invitato il suo pubblico a “non avere paura di chiedere aiuto e di prestarlo”, perché “se mi fosse stato segnalato il fatto, avrei fermato subito il concerto per consentire alla sicurezza di intervenire”.

Infine, ha precisato: “Io ci tengo a dire che è una cosa disgustosa, ma non descrive l’interezza del mio pubblico, che ha sempre dimostrato intelligenza ed empatia. Non doveva succedere e non deve succedere mai più. I miei live sono un posto sicuro per tutte le persone, di qualunque età, genere, orientamento e provenienza. Sono profondamente amareggiato. Spero che i miei concerti siano stati e saranno un posto in cui sentirvi al sicuro, e sono sicuro che me lo dimostrerete al più presto. Grazie”.

NITRO SUMMER TOUR 2024: LE DATE