I meravigliosi anni ’80 di Nino D’Angelo si arricchiscono di 7 nuove date live

NINO D’ANGELO aggiunge nuove date al tour I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025, una serie di concerti che lo porteranno nei più importanti palchi d’Italia per celebrare la sua lunga carriera musicale con una scaletta incentrata soprattutto sui suoi successi degli anni ’80.

Il tour partirà il 13 giugno da Palermo e vedrà il cantautore esibirsi in diverse città, tra cui Roma, Firenze, Genova, Torino, Pescara e molte altre. Tra le nuove date annunciate troviamo Nichelino, Porto Recanati, Lignano Sabbiadoro, Acri, Cirò Marina e La Spezia.

TOUR NINO D’ANGELO ESTATE 2025 – le date

13 giugno – Palermo, Teatro di Verdura

14 giugno – Catania, Villa Bellini

28 giugno – Piacenza, Palazzo Farnese (Festival Piacenza Summer Cult)

14 luglio – Nichelino (Torino), Palazzina di Caccia di Stupinigi (NUOVA DATA)

17 luglio – Firenze, Villa Demidoff (“MusArt”)

18 luglio – Genova, Arena del Mare Porto Antico (NUOVA DATA)

20 luglio – Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli

23 luglio – Roma, Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

26 luglio – Barletta, Fossato del Castello

8 agosto – Porto Recanati (Macerata), Arena B. Gigli (NUOVA DATA)

9 agosto – Lignano Sabbiadoro (Udine), Arena Alpe Adria (NUOVA DATA)

11 agosto – San Pancrazio Salentino (Brindisi), Forum Eventi

12 agosto – Acri (Cosenza), Anfiteatro Romano (NUOVA DATA)

13 agosto – Cirò Marina (Crotone), Mercati Saraceni (NUOVA DATA)

17 agosto – La Spezia, Piazza Europa (NUOVA DATA)

19 agosto – Apricena (Foggia), Suonincava, Cava dell’Erba

22 agosto – Pescara, Porto Turistico

NIno d’angelo tour 2025, una scaletta celebrativa

Il “ragazzo della curva B” celebrerà i suoi oltre 40 anni di carriera con uno spettacolo che ripercorrerà i grandi successi degli anni ’80, da A’ Discoteca a Popcorn e Patatine, fino a Maledetto Treno e l’ormai inno della squadra azzurra, Napoli.

Con sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’Oro, Nino D’Angelo è stato uno dei protagonisti della scena musicale e cinematografica italiana. Ha lavorato come direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli ed è stato celebrato con un murales dell’artista Jorit nel suo quartiere natale, San Pietro a Patierno, come riconoscimento per la sua vicinanza al popolo attraverso la musica.

Il tour I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025 è prodotto e organizzato da Trident Music.