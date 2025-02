Nino D’Angelo annuncia “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025”

Nino D’Angelo torna dal vivo con I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025. Il tour estivo, prodotto e organizzato da Trident Music, prende il via il 13 giugno 2025 dal Teatro di Verdura a Palermo.

Il cantante è pronto a nuovi live, dopo la grande festa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 29 giugno 2024 e i concerti sold out nei palasport italiani. Nino D’Angelo è reduce anche da un tour internazionale che l’ha visto esibirsi in Europa e in America. Nel 2025, continua a incontrare i suoi fans con il tour estivo che si preannuncia una grande festa anni ’80.

Con I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025, Nino D’Angelo celebrerà oltre 40 anni di carriera. Sul palco, riproporrà brani entrati nel cuore di più generazioni come A’ Discoteca o Jamaica. Ed ancora, Popcorn e Patatine che ha accompagnato l’omonimo film; e Maledetto Treno, dal testo commovente. Senza dimenticare Napoli, recentemente diventato ufficialmente l’inno della squadra azzurra.

Nino D’angelo live, ecco le date estive 2025

Qui di seguito, il calendario del tour I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025:

13 giugno – Palermo – Teatro di Verdura

14 giugno – Catania – Villa Bellini

17 luglio – Firenze – Villa Demidoff (“MusArt”)

20 luglio – Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli

23 luglio – Roma – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

11 agosto – San Pancrazio Salentino (Brindisi) – Forum Eventi

19 agosto – Apricena (Foggia) – SUONINCAVA, Cava dell’Erba

22 agosto – Pescara – Porto Turistico

I biglietti di “i miei meravigliosi anni ’80 estate 2025”

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito: www.tridentmusic.it.

Foto di Virginia Bettoja



