Niccolò Fabi, Libertà Negli Occhi Tour 2025: annunciate le prime date nei teatri

Dopo il grande evento live al Circo Massimo dello scorso luglio, insieme agli amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, e l’esperienza più intima nei piccoli club in veste di musicista al fianco di Roberto Angelini e Pier Cortese per il progetto Discoverland, Niccolò Fabi è ora pronto ad esibirsi nei principali teatri italiani in occasione del Libertà Negli Occhi Tour 2025.

«Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca della socialità telefonica un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi, ma necessari, momenti di realtà emotiva reale e condivisa», ha scritto Fabi sui social.

Poi, ha aggiunto: «Nel frattempo, ho preparato alcune storie nuove che si potranno ascoltare a breve. Chissà che possano essere anche solo uno spunto per le nostre usuali “psicoterapie di gruppo”».

Il riferimento è al nuovo album di inediti del cantautore, Libertà Negli Occhi (BMG), che vedrà la luce nei prossimi mesi e che il cantautore ha realizzato insieme a Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini in una baita in Val di Sole, immerso nella quiete invernale della montagna, lontano dalla frenesia quotidiana, in una vera e propria residenza artistica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niccoló Fabi (@niccfabi)

NICCOLÒ FABI, LIBERTÀ NEGLI OCCHI TOUR 2025: LE DATE

04 ottobre – Isernia , Auditorium 10 settembre 1943

, Auditorium 10 settembre 1943 09 ottobre – Ravenna , Teatro Alighieri

, Teatro Alighieri 11 ottobre – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 13 ottobre – Bologna , Europauditorium

, Europauditorium 15 ottobre – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 20 ottobre – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 25 ottobre – Assisi (PG) , Teatro Lyrick

, Teatro Lyrick 26 ottobre – Pescara , Teatro Massimo

, Teatro Massimo 04 novembre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 05 novembre – Bari , Teatro Team

, Teatro Team 07 novembre – Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 08 novembre – Palermo , Teatro Golden

, Teatro Golden 11 novembre – Udine , Teatro Nuovo Giovanni da Udine

, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 12 novembre – Parma , Teatro Regio

, Teatro Regio 14 novembre – Lugano (CH) , Palazzo dei Congressi

, Palazzo dei Congressi 16 novembre – Livorno , Teatro Goldoni

, Teatro Goldoni 17 novembre – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 19 novembre – Roma , Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 20 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti e Ovest, sono già disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina a cura di Giulio Cannavale