Negramaro, “Una storia ancora semplice”: l’ultimo tour prima della pausa. Tutte le date estive del 2026

Dopo un anno di trionfi e un tour nei palasport che ha emozionato oltre centomila spettatori, i Negramaro annunciano il ritorno dal vivo nell’estate 2026 con Una storia ancora semplice, un viaggio nei festival outdoor che segnerà l’ultima occasione per vederli sul palco prima di una lunga pausa.

Un titolo che non è solo un tour, ma una dichiarazione d’amore. Una storia ancora semplice sarà un grande abbraccio collettivo, un concerto-celebrazione dedicato ai fan che da vent’anni accompagnano la band in ogni fase del suo percorso.

Dopo dieci anni dall’ultimo giro estivo nei festival, il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi tornerà a riempire piazze e arene in tutta Italia con una scaletta che attraverserà due decenni di musica, dai classici come Mentre tutto scorre e Meraviglioso fino ai brani più recenti di Free Love.

Negramaro – Un tour che chiude un ciclo

Definito dalla band come “un ultimo abbraccio live”, il tour rappresenta la chiusura simbolica di un cerchio iniziato oltre vent’anni fa, prima di una pausa necessaria per rigenerarsi e immaginare nuovi orizzonti creativi.

Nati nei primi anni 2000 sui banchi dell’università e scoperti da Caterina Caselli che li volle in Sugar Music fin dagli esordi, i Negramaro hanno firmato alcuni dei capitoli più intensi della musica italiana contemporanea. Otto album in studio, un live, un greatest hits e due docu-film hanno costruito un legame unico con il pubblico, trasformando ogni concerto in un rito collettivo.

Le date del tour estivo 2026

Per tutta l’estate 2026, la band attraverserà l’Italia da nord a sud. Ecco le prime date annunciate di Una storia ancora semplice Tour:

20 giugno – Roma, Rock in Roma

3 luglio – Marostica Summer Festival Volksbank

4 luglio – Flowers Festival, Collegno

10 luglio – Brescia Summer Music

11 luglio – AltraOnda Festival, Genova

24 luglio – Riccione Music City

25 luglio – Villa Manin, Codroipo

1° agosto – Lecce, Cave del Duca – OverSound Music Festival

12 agosto – Follonica Summer Nights

13 agosto – Vibes Summer Festival, Cinquale

17 agosto – Arena dei Cedri, Santa Maria del Cedro

18 agosto – Roccella Summer Festival

21 agosto – Dream Pop Fest, Palermo

22 agosto – Sotto il Vulcano Fest, Catania

29 agosto – Marea Festival, Montesilvano

4 settembre – Reggia di Caserta

8 settembre – Milano, Parco della Musica

Foto di Francesco Prandoni