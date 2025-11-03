Negramaro, “Una storia ancora semplice”: l’ultimo tour prima della pausa. Tutte le date estive del 2026

Dopo un anno di trionfi e un tour nei palasport che ha emozionato oltre centomila spettatori, i Negramaro annunciano il ritorno dal vivo nell’estate 2026 con Una storia ancora semplice, un viaggio nei festival outdoor che segnerà l’ultima occasione per vederli sul palco prima di una lunga pausa.
Un titolo che non è solo un tour, ma una dichiarazione d’amore. Una storia ancora semplice sarà un grande abbraccio collettivo, un concerto-celebrazione dedicato ai fan che da vent’anni accompagnano la band in ogni fase del suo percorso.
Dopo dieci anni dall’ultimo giro estivo nei festival, il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi tornerà a riempire piazze e arene in tutta Italia con una scaletta che attraverserà due decenni di musica, dai classici come Mentre tutto scorre e Meraviglioso fino ai brani più recenti di Free Love.
Negramaro – Un tour che chiude un ciclo
Definito dalla band come “un ultimo abbraccio live”, il tour rappresenta la chiusura simbolica di un cerchio iniziato oltre vent’anni fa, prima di una pausa necessaria per rigenerarsi e immaginare nuovi orizzonti creativi.
Nati nei primi anni 2000 sui banchi dell’università e scoperti da Caterina Caselli che li volle in Sugar Music fin dagli esordi, i Negramaro hanno firmato alcuni dei capitoli più intensi della musica italiana contemporanea. Otto album in studio, un live, un greatest hits e due docu-film hanno costruito un legame unico con il pubblico, trasformando ogni concerto in un rito collettivo.
Le date del tour estivo 2026
Per tutta l’estate 2026, la band attraverserà l’Italia da nord a sud. Ecco le prime date annunciate di Una storia ancora semplice Tour:
- 20 giugno – Roma, Rock in Roma
- 3 luglio – Marostica Summer Festival Volksbank
- 4 luglio – Flowers Festival, Collegno
- 10 luglio – Brescia Summer Music
- 11 luglio – AltraOnda Festival, Genova
- 24 luglio – Riccione Music City
- 25 luglio – Villa Manin, Codroipo
- 1° agosto – Lecce, Cave del Duca – OverSound Music Festival
- 12 agosto – Follonica Summer Nights
- 13 agosto – Vibes Summer Festival, Cinquale
- 17 agosto – Arena dei Cedri, Santa Maria del Cedro
- 18 agosto – Roccella Summer Festival
- 21 agosto – Dream Pop Fest, Palermo
- 22 agosto – Sotto il Vulcano Fest, Catania
- 29 agosto – Marea Festival, Montesilvano
- 4 settembre – Reggia di Caserta
- 8 settembre – Milano, Parco della Musica
Foto di Francesco Prandoni
