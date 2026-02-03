3 Febbraio 2026
di
Alessandro Genovese
3 Febbraio 2026

Matteo Becucci tour 2026: date e biglietti. Fuori anche l’album “Tempo per vivere”

Il tour toccherà diverse città italiane a febbraio e marzo.

Tour di Alessandro Genovese
Matteo Becucci date tour 2026 e nuovo album Tempo per vivere
Matteo Becucci ha lanciato pochi giorni fa il suo quarto album, disponibile su CD, LP ed in vinile dal 13 febbraio, Tempo per vivere (Vrec/Audioglobe) che sancisce il suo ritorno sul mercato discografico dopo 12 anni di assenza. L’album è arrangiato insieme a Ugo Bongianni e contiene dieci brani.

Tempo per vivere segue a Cioccolato amaro e caffè (Sony, del 2009), Matteo Becucci (Sony, del 2011) e TuttiQuantiMery (Senza Dubbi, del 2014).

Becucci ha già iniziato il Tempo Per Vivere Tour che toccherà diverse città italiane e sarà accompagnato sul palco da Matteo Giovannelli al piano, Noemi Gaglio al cajon, flauto e cori e Franco Ceccanti alle chitarre.

Il cantautore toscano si esibirà in versione acustica a febbraio a Firenze e Grosseto per poi toccare le province di Treviso, Lodi, Piacenza, Genova, Lucca ed altre in via di definizione.

Matteo Becucci – Tempo per vivere tour

calendario in aggiornamento

  • 13 febbraio – Firenze – Teatro Del Sale
  • 14 febbraio – Grosseto – Quanto Basta
  • 13 marzo – Treviso – Baretto di Monastier
  • 14 marzo – Casalpusterlengo (Lodi) – Biblioteca Comunale
  • 15 marzo – Roveleto di Cadeo (Piacenza) – Teatro Zanoletti
  • 20 marzo – Genova – Empiria
  • 21 marzo – Marina di Pietrasanta (Lucca) – Il Rosolaccio

