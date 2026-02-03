Matteo Becucci tour 2026: date e biglietti. Fuori anche l’album “Tempo per vivere”

Matteo Becucci ha lanciato pochi giorni fa il suo quarto album, disponibile su CD, LP ed in vinile dal 13 febbraio, Tempo per vivere (Vrec/Audioglobe) che sancisce il suo ritorno sul mercato discografico dopo 12 anni di assenza. L’album è arrangiato insieme a Ugo Bongianni e contiene dieci brani.

Tempo per vivere segue a Cioccolato amaro e caffè (Sony, del 2009), Matteo Becucci (Sony, del 2011) e TuttiQuantiMery (Senza Dubbi, del 2014).

Becucci ha già iniziato il Tempo Per Vivere Tour che toccherà diverse città italiane e sarà accompagnato sul palco da Matteo Giovannelli al piano, Noemi Gaglio al cajon, flauto e cori e Franco Ceccanti alle chitarre.

Il cantautore toscano si esibirà in versione acustica a febbraio a Firenze e Grosseto per poi toccare le province di Treviso, Lodi, Piacenza, Genova, Lucca ed altre in via di definizione.

Matteo Becucci – Tempo per vivere tour

calendario in aggiornamento

13 febbraio – Firenze – Teatro Del Sale

14 febbraio – Grosseto – Quanto Basta

13 marzo – Treviso – Baretto di Monastier

14 marzo – Casalpusterlengo (Lodi) – Biblioteca Comunale

15 marzo – Roveleto di Cadeo (Piacenza) – Teatro Zanoletti

20 marzo – Genova – Empiria

21 marzo – Marina di Pietrasanta (Lucca) – Il Rosolaccio

