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Oriana Meo
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Marlene Kuntz celebrano Il Vile dal vivo: ecco tutte le date del tour 2026

Il tour dedicato ai trent'anni di Il Vile attraversa l'Italia e si arricchisce di due concerti europei a Berlino e Londra.

Tour di Oriana Meo
Marlene Kuntz durante il tour 2026 dedicato all'album Il Vile
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Marlene Kuntz tornano dal vivo con il tour Marlene Kuntz suona Il Vile, una serie di concerti che celebra i trent’anni del secondo album della band. Dopo le date primaverili e il calendario estivo nei festival italiani, il tour si espande anche all’estero con due nuovi appuntamenti: il 15 ottobre a Berlino e il 19 ottobre a Londra.

Il tour, organizzato da Kashmir Music, porta sul palco uno degli album più rappresentativi del rock alternativo italiano. A trent’anni dalla pubblicazione, Il Vile continua a essere un punto di riferimento nella discografia dei Marlene Kuntz, riproposto integralmente insieme ad altri brani del repertorio della band.

👉 Vai subito alla scaletta del tour Marlene Kuntz suona Il Vile

Marlene Kuntz suona Il Vile: tutte le date del tour 2026

Data Location Città
11 giugno Artico Festival Bra (CN)
12 giugno Chroma Festival Bastia Umbra (PG)
19 giugno Lumen Festival Vicenza
20 giugno La Prima Estate Lido di Camaiore (LU)
25 giugno Campi Beer Fest Campi Bisenzio (FI)
10 luglio Sa*Rock Festival Sarroch (CA)
29 luglio Delizia di Benvignante Argenta (FE)
30 luglio Summer Nite Love Festival Mogliano Veneto (TV)
10 agosto Festa di Radio Onda D’Urto Brescia
28 agosto Music in Village Pordenone
3 settembre Magnolia Estate Milano
26 settembre Ex Macello / Parti Mosho Putignano (BA)
15 ottobre Frannz Club Berlino
19 ottobre Dingwalls Londra

La scaletta del tour Marlene Kuntz suona Il Vile

Di seguito la scaletta eseguita dai Marlene Kuntz il 25 giugno 2026 a Villa Montalvo, nell’ambito del Campi Beer Fest di Campi Bisenzio. La setlist può subire variazioni nelle successive date del tour.

# Brano
1 3 di 3
2 Retrattile
3 L’agguato
4 Cenere
5 Come stavamo ieri
6 Overflash
7 Ape regina
8 L’esangue Deborah
9 Ti giro intorno
10 Il vile
11 Sonica
12 Nuotando nell’aria
13 La mia promessa
14 Cara è la fine
15 Festa mesta
Encore Infinità
Lieve

Il tour dedicato a Il Vile

Con questo tour i Marlene Kuntz riportano sul palco Il Vile, il secondo album della loro carriera, pubblicato nel 1995 e considerato uno dei lavori più rappresentativi del rock alternativo italiano. A trent’anni dall’uscita, il disco continua a essere un punto di riferimento per il pubblico della band.

La tournée attraversa festival, club e rassegne in tutta Italia, prima di chiudersi con due concerti internazionali che porteranno il progetto anche a Berlino e Londra. Le nuove date permetteranno ai Marlene Kuntz di incontrare anche il pubblico europeo e la comunità italiana all’estero.

Per celebrare il trentennale dell’album è stata inoltre pubblicata una speciale edizione numerata e in tiratura limitata di Il Vile, illustrata da Alessandro Baronciani.

Un album che continua a essere centrale nella storia della band

Pubblicato dopo l’esordio di Catartica, Il Vile ha consolidato il percorso artistico dei Marlene Kuntz, contribuendo a definire il linguaggio della scena alternative rock italiana degli anni Novanta. Ancora oggi molte delle sue canzoni fanno parte del repertorio live della band.

Con Marlene Kuntz suona Il Vile, il gruppo propone un concerto costruito attorno all’album, senza rinunciare ad altri brani significativi della propria carriera. Un’occasione per riascoltare dal vivo un disco che continua a mantenere un ruolo centrale nella storia del gruppo.

I biglietti del tour dei Marlene Kuntz

I biglietti per tutte le date del tour sono disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati.

Biglietti del tour Marlene Kuntz suona Il Vile
Biglietti disponibili online su TicketOne per le date del tour.


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