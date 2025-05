In attesa del tour negli stadi e dopo aver ufficializzato le prime date del tour che lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani ed europei, Marco Mengoni raddoppia e aggiunge cinque nuove date nei palazzetti… in un modo alternativo!

La passione per il giardinaggio del cantautore di Ronciglione è ormai conosciuta da tutti, avendola anche raccontata a Fabio Fazio nella penultima puntata di Che Tempo Che Fa due settimane fa (clicca QUI per leggere).

Ed è proprio questa sua passione ad essere nuovamente protagonista nella comunicazione creativa del tour. Infatti, dopo aver diffuso delle foto di alcune lattine di pomodoro nei supermercati, ognuna con il nome di una città italiana stampato sull’etichetta, Marco si è presentato in studio da Fazio con le medesime e ha annunciato l’arrivo di nuove date nei palazzetti italiani all’interno del tour europeo.

Ma le sorprese non sono finite qui. Pochi giorni fa, sono spuntate nuove foto in giro per i supermercati con delle bottiglie di limoncello che hanno fatto intuire l’arrivo di nuove date… e così è stato! Dai pomodori ai limoni, Marco Mengoni con un post sui social ha svelato i raddoppi delle date di Pesaro, Firenze e Roma e ha annunciato le date di Milano e Bologna.

MARCO MENGONI: LE DATE DEL TOUR 2025

Ad anticipare il tour europeo Live in Europe 2025 nei palazzetti c’è il Marco Negli Stadi 2025, tour da oltre 500 mila biglietti venduti in partenza il prossimo 21 giugno dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Scopriamo insieme tutte le date fino ad ora annunciate e dove acquistare i biglietti per il tour europeo nei palazzetti di Marco Mengoni!

MARCO NEGLI STADI 2025

21 Giugno – LIGNANO SABBIADORO , Stadio Comunale Guido Teghil

, Stadio Comunale Guido Teghil 26 Giugno – NAPOLI , Stadio Diego Armando Maradona ( SOLD OUT )

, Stadio Diego Armando Maradona ( ) 2 Luglio – ROMA , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 5 Luglio – BOLOGNA , Stadio dall’Ara ( SOLD OUT )

, Stadio dall’Ara ( ) 6 Luglio – BOLOGNA , Stadio dall’Ara

, Stadio dall’Ara 9 Luglio – TORINO , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 13 Luglio – MILANO , Stadio San Siro ( SOLD OUT )

, Stadio San Siro ( ) 14 Luglio – MILANO , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 17 Luglio – PADOVA , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 20 Luglio – BARI , Stadio San Nicola ( SOLD OUT )

, Stadio San Nicola ( ) 23 Luglio – MESSINA , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 24 Luglio – MESSINA, Stadio San Filippo (SOLD OUT)

MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE 2025

PALAZZETTI ITALIANI

8 ottobre 2025 – TORINO , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 12 ottobre 2025 – MILANO , Unipol Forum // NUOVA DATA

, Unipol Forum // NUOVA DATA 21 ottobre 2025 – PESARO , Vitrifrigo Arena // NUOVA DATA

, Vitrifrigo Arena // NUOVA DATA 22 ottobre 2025 – PESARO , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena 24 ottobre 2025 – BOLOGNA , Unipol Arena // NUOVA DATA

, Unipol Arena // NUOVA DATA 28 ottobre 2025 – FIRENZE , Mandela Forum

, Mandela Forum 29 ottobre 2025 – FIRENZE , Mandela Forum // NUOVA DATA

, Mandela Forum // NUOVA DATA 2 novembre 2025 – EBOLI , Palasele

, Palasele 8 novembre 2025 – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 9 novembre 2025 – ROMA, Palazzo dello Sport // NUOVA DATA

DATE EUROPEE

19 novembre 2025 – GINEVRA , Arena – Svizzera

, Arena – Svizzera 21 novembre 2025 – STOCCARDA , Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania 22 novembre 2025 – DÜSSELDORF , Mitsubishi Electric Halle – Germania

, Mitsubishi Electric Halle – Germania 24 novembre 2025 – ZURIGO , Hallenstadion – Svizzera

, Hallenstadion – Svizzera 26 novembre 2025 – FRANCOFORTE , Festhalle – Germania

, Festhalle – Germania 27 novembre 2025 – MONACO DI BAVIERA , Olympiahalle – Germania

, Olympiahalle – Germania 30 novembre 2025 – BRUXELLES , Forest National – Belgio

, Forest National – Belgio 1° dicembre 2025 – UTRECHT , TivoliVredenburg – Olanda

, TivoliVredenburg – Olanda 3 dicembre 2025 – PARIGI , Salle Pleyel – Francia

, Salle Pleyel – Francia 5 dicembre 2025 – ESCH-SUR-ALZETTE , Rockhal – Lussemburgo

, Rockhal – Lussemburgo 7 dicembre 2025 – LONDRA , O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito 10 dicembre 2025 – MADRID, Palacio Vistalegre – Spagna

I biglietti per le nuove date italiane del tour europeo Marco Mengoni Live In Europe 2025 sono disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard da oggi. La vendita generale sarà aperta dalle ore 16:00 di mercoledì 28 maggio.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina a cura di Andrea Bianchera